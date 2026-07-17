Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Völlig inakzeptabel“

Mutmaßliche Fehlbehandlung: Kind (3) starb in Wien

Gericht
17.07.2026 16:00
Der traurige Prozess um den Tod einer Dreijährigen läuft im Justizpalast in Wien.
Der traurige Prozess um den Tod einer Dreijährigen läuft im Justizpalast in Wien.(Bild: Krone-Collage/APA/HANS KLAUS TECHT, stock.adobe.com null)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Eltern klagen an: Dreimal wurden sie mit ihrer kranken Tochter (3) in Wien wieder nach Hause geschickt. Auch der Notfall-Einsatz verlief verheerend. Das Mädchen starb in einer Wiener Klinik. Das Gericht soll jetzt die Umstände des tragischen Falles klären.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Oft bringen erst Gerichtsprozesse dramatische Ereignisse in unserem Land an die Öffentlichkeit. Wie bei diesem Fall, der einen erstarren lässt. Auch die Richterin im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien bekundet zu Verhandlungsbeginn ihre Erschütterung über den schrecklichen Verlauf der Ereignisse: „Die Geschehnisse lassen keinen hier im Saal kalt“, drückt sie den Angehörigen, die Klage einbrachten, ihr Beileid aus.

Sanitäter tauchten ohne Notarzt auf
Tatsächlich gleichen die Geschehnisse im Februar 2024 einem Albtraum, der banal begann: Der Kindergarten ruft die Eltern an, weil bei der Dreijährigen Fieber aufgetreten ist. Tags darauf fahren die Eltern mit dem Mädchen in ein Kinderspital, wo man einen Magen-Darm-Infekt vermutet. Am vierten und am sechsten Tag wird die Familie in einer Kinderarztpraxis vorstellig – beide Male schickt sie die behandelnde Kinderärztin nach mutmaßlichen Fehlbehandlungen nach Hause.

Zitat Icon

Meinen Mandanten geht es nicht um die finanzielle Entschädigung, da sie gut verdienen. Es geht ihnen darum, dass der Tod ihrer Tochter endlich aufgeklärt wird.

Anwalt Sascha Flatz vertritt die Angehörigen.

Bild: Eva Manhart

In der darauffolgenden Nacht wird der Zustand der Dreijährigen so bedrohlich, dass die Mutter den Notruf wählt und die Rettung alarmiert. Auch dort orten die Eltern fatales Fehlverhalten: Die Sanitäter kommen nicht im Rettungswagen, sondern mit einem Krankentransport und ohne Notarzt. Das apathische Kind wird in eine Klinik des Wiener Gesundheitsverbundes am anderen Ende der Stadt transportiert und dort nicht einmal als Notfall angemeldet. Die Mutter habe Formulare ausfüllen müssen, während ihre Tochter in lebensbedrohlichem Zustand unbehandelt blieb. Kurz darauf verstarb das Kind in der Klinik: Es litt an einer schweren Lungenentzündung durch eine Influenza-Erkrankung.

Alle Beklagten lehnen die Haftung ab
Der Wiener Rechtsanwalt Sascha Flatz vertritt die Familie bei ihrer Klage gegen die Kinderärztin, die Stadt Wien und das Rote Kreuz: „Meinen Mandanten geht es nicht um die finanzielle Entschädigung, da sie sehr gut verdienen. Es geht ihnen darum, dass der Tod ihrer Tochter endlich aufgeklärt wird“, sagt er zur Richterin.

Doch schon zum Prozessauftakt wird klar, dass es auf ein unerträgliches Wegschieben der Verantwortung hinauslaufen dürfte. Alle Beklagten lehnen die Haftung ab. Der Versuch für einen Vergleich scheitert.

Daher sollen nun zahlreiche Zeugen befragt werden. Die Richterin beauftragt zudem einen Gutachter, der prüfen wird, ob eine Fehlbehandlung vorlag. Flatz ist davon überzeugt: „Das war eine völlig inakzeptable Verkettung von Fehlentscheidungen, die dazu geführt haben, dass das Kind meiner Mandanten gestorben ist. Der Tod des Mädchens wäre leicht verhinderbar gewesen, wenn lege artis gearbeitet worden wäre.“

Klinik: „Keine Hinweise auf interne Fehler“
Der Wiener Gesundheitsverbund spricht der Familie tiefe Anteilnahme aus, weist die erhobenen Vorwürfe aber entschieden zurück: „Der Fall wurde Klinik-intern bereits umfassend geprüft. Dabei haben sich keine Hinweise auf eine Fehlbehandlung ergeben“, so eine Sprecherin zur „Krone“. Vertagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
17.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
ElternNotarztFamilieMutter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
140.245 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
120.570 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
103.803 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1534 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
899 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
763 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Gericht
„Völlig inakzeptabel“
Mutmaßliche Fehlbehandlung: Kind (3) starb in Wien
Alarmmatte blieb stumm
Todessturz von Dach in Altenheim bleibt ungeklärt
Mediziner vor Gericht
Bieriger Osterstreit eskalierte: Sohn rief Polizei
600.000 Euro abgezockt
Die Krokodilstränen eines schamlosen Betrügers
Haftstrafe in NÖ
Junge Frau musste ihren Peiniger „Meister“ nennen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf