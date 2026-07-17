Mutmaßliche Fehlbehandlung: Kind (3) starb in Wien

In der darauffolgenden Nacht wird der Zustand der Dreijährigen so bedrohlich, dass die Mutter den Notruf wählt und die Rettung alarmiert. Auch dort orten die Eltern fatales Fehlverhalten: Die Sanitäter kommen nicht im Rettungswagen, sondern mit einem Krankentransport und ohne Notarzt. Das apathische Kind wird in eine Klinik des Wiener Gesundheitsverbundes am anderen Ende der Stadt transportiert und dort nicht einmal als Notfall angemeldet. Die Mutter habe Formulare ausfüllen müssen, während ihre Tochter in lebensbedrohlichem Zustand unbehandelt blieb. Kurz darauf verstarb das Kind in der Klinik: Es litt an einer schweren Lungenentzündung durch eine Influenza-Erkrankung.