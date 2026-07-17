Spanien steht vor einem „komplizierten Sommer“

Das Feuer war am Mittwoch in der Ortschaft Orès ausgebrochen, die in einer dünnbesiedelten Gegend von Aragonien liegt. Fünf Dörfer mussten geräumt werden. Trotz der starken Mobilisierung der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag sei das Feuer immer noch „sehr aktiv“, erklärte die Regionalregierung. In den vergangenen Tagen hatten die Temperaturen bis zu 40 Grad betragen. Mehr als 450 Feuerwehrleute und rund 300 Armeeangehörige kämpften weiter gegen die Flammen, mit Unterstützung aus der Luft durch Löschflugzeuge.