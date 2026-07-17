Bohlen will Reunion: Anders klimpert Botschaft

Versöhnung in Sicht? Dieter Bohlen nennt alte Konflikte mit Thomas Anders „Kinderkacke“, der klimperte auf Instagram „Cheri Cheri Lady“. Ist er also dabei?

(Bild: Krone-Collage/APA-Images / dpa Picture Alliance / Fryderyk Gabowicz, www.instagram.com/thomasanders_official)