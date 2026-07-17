„Radetzkymarsch“ als intensives Theatererlebnis

Was in dem beschaulichen, kaum 300 Einwohner zählenden Dorf auf die Beine gestellt wird, davon könnte sich so mancher Theatermacher und so manche Theatermacherin aus dem „urbanen“ Klagenfurt eine Scheibe abschneiden. Wenn das Bühnenlicht erlischt, öffnet sich der Raum für ein vielfältiges Programm für alle Generationen – von Workshops und Filmformaten bis hin zum Forum für Machtkompetenz und offenen Gesprächsrunden. Alle Infos unter: festival.buehne-der-macht.com.