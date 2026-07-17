Polkaklänge in der „Kärntner Krone“-Redaktion

Von 26. Juli bis 2. August wird zum 81. Mal in der Altstadt von Villach gefeiert. Zum Kirchtag gehört (seit den 1990ern wieder) der Jakobimarkt, der um die Villacher Stadtpfarrkirche altes und neues Handwerk präsentiert. In mehr als 130 Einzelveranstaltungen wird Brauchtum aus Kärnten, Österreich und den Nachbarregionen präsentiert. Der Hauptplatz wird zum gemütlichen Gastgarten. Auf vier Bühnen erklingt Volksmusik. Die Vergnügungsmeile lockt nicht nur Jugendliche an. Etwa 450.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.