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Polkaklänge in der „Kärntner Krone“-Redaktion

Kärnten
17.07.2026 17:01
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Wenn fesche Damen in Gailtaler Tracht und ehrenwerte Herren der Bauerngman die Klagenfurter Redaktion der „Kärntner Krone“ besuchen, wenn sich Redaktionsteam und Lader zur Polka drehen, dann steht der Villacher Kirchtag bevor.

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Die Villacher Kirchtagslader um Großbauer Kurt Maschke, den Chef der Bauerngman, und Gerda Sandriesser, die Obfrau des Vereins Villacher Kirchtag, laden derzeit zum größten Brauchtumsfest Österreichs. Dazu zogen sie auch in der Landeshauptstadt umher, um die gar nicht wirklich verfeindeten Klagenfurter zum Kirchtag einzuladen.

Von 26. Juli bis 2. August wird zum 81. Mal in der Altstadt von Villach gefeiert. Zum Kirchtag gehört (seit den 1990ern wieder) der Jakobimarkt, der um die Villacher Stadtpfarrkirche altes und neues Handwerk präsentiert. In mehr als 130 Einzelveranstaltungen wird Brauchtum aus Kärnten, Österreich und den Nachbarregionen präsentiert. Der Hauptplatz wird zum gemütlichen Gastgarten. Auf vier Bühnen erklingt Volksmusik. Die Vergnügungsmeile lockt nicht nur Jugendliche an. Etwa 450.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

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Den Höhepunkt bildet am 1. August ab 15 Uhr der riesige Trachtenfestzug, zudem mehr als 3500 Teilnehmer und Dutzende Blasmusikkapellen erwartet werden.

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