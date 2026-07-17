Schlägt Stewardess
Fluggast rastet aus, weil Frau neben ihm sitzt
Ein Flugpassagier hat bei einem Flug von der Türkei nach Deutschland die Beherrschung verloren. Weil der 29-Jährige so unzufrieden mit seinem Sitzplatz war, wurde er handgreiflich und gab der Stewardess eine Ohrfeige.
Ein 29-Jähriger soll auf einem Flug von der Türkei nach Düsseldorf eine Stewardess geschlagen haben, weil er nicht neben einer Frau sitzen wollte. Nach Polizeiangaben soll er sich dabei auf die Scharia berufen haben, die religiöse Vorschriften und Gesetze umfasst, die aus islamischen Quellen abgeleitet werden. Der Vorfall passierte bereits in der Früh des 1. Juni, wie die Polizei am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.
Nach Angaben der Polizei beruhte der Konflikt auf einem Streit um die Sitzordnung. Ersten Zeugenaussagen zufolge habe es der Passagier unter Verweis auf die Scharia abgelehnt, neben einer Frau zu sitzen. Als eine Stewardess den Mann auf sein Verhalten ansprach, soll er dieser unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Es soll sich dabei um eine Ohrfeige gehandelt haben.
Polizei empfang ihn am Flughafen
Unmittelbar nach der Landung gegen 6.00 Uhr wurde die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen alarmiert, um eine Anzeige wegen Körperverletzung aufzunehmen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen aus dem Ruhrgebiet, der türkische Wurzeln hat, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe die Tat bereits eingeräumt.
Die Strafanzeige wurde inzwischen zur weiteren Bearbeitung an das Polizeipräsidium Düsseldorf übergeben, wo die Ermittlungen fortgeführt werden.
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