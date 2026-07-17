Fluggast rastet aus, weil Frau neben ihm sitzt

Ein 29-Jähriger soll auf einem Flug von der Türkei nach Düsseldorf eine Stewardess geschlagen haben, weil er nicht neben einer Frau sitzen wollte. Nach Polizeiangaben soll er sich dabei auf die Scharia berufen haben, die religiöse Vorschriften und Gesetze umfasst, die aus islamischen Quellen abgeleitet werden. Der Vorfall passierte bereits in der Früh des 1. Juni, wie die Polizei am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.