Netflix gerät in die Krise: Die Aktie bricht ein

Netflix-CEO Ted Sarandos versucht zwar zu beschwichtigen, indem er die Bedeutung von Live-Events betont, die zwar nur einen kleinen Teil der Sehdauer ausmachten, aber überproportional neue Kunden anziehen. Auch das künftig nur noch jährlich veröffentlichte Nutzungsverhalten soll den Fokus der Anleger auf die Kernkennzahlen wie Umsatz und operativen Gewinn lenken. Gleichzeitig wird das Unternehmen aber mit der Gewohnheit seiner Zuschauer konfrontiert, die bei vielen Serien nach der ersten Staffel abspringen, was die Abhängigkeit von immer neuen Blockbustern erhöht. Angesichts dieser Herausforderungen und der Tatsache, dass die Netflix-Aktie seit fast einem Jahr kontinuierlich fällt, fragen sich selbst treue Anleger, woher der nächste große Impuls für den ehemaligen Vorreiter kommen soll.