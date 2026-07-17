Bewaffneter Fan packte Kinderstar Ashley Johnson

Ashley Johnson startete ihre Karriere als Kinderstar in der Kult-Sitcom „Unser lautes Heim“ (Original: „Growing Pains“). In einem Podcast offenbarte die US-Schauspielerin nun ein hochdramatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit: Im Alter von nur sieben Jahren entkam sie auf dem Studiogelände nur knapp einer Entführung durch einen bewaffneten Fan.
Hollywood-Star Ashley Johnson (42), heute vor allem bekannt als Stimme von Ellie im Videospiel-Hit „The Last of Us“ sowie aus der gleichnamigen HBO-Erfolgsserie als Ellies Mutter Anna, blickt auf eine lange Karriere zurück.
Doch die Schattenseiten des frühen Ruhms holten sie schon im Volksschulalter ein. In der neuesten Folge ihres Video-Podcasts „Weird Kids“, den sie gemeinsam mit Kollegen Taliesin Jaffe moderiert, sprach Johnson erstmals über ein erschütterndes Ereignis am Set der 90er-Jahre-Sitcom „Unser lautes Heim“, in der auch Leonardo DiCaprio spielte.
Todesdrohungen und minimale Security
In den frühen 1990er-Jahren spielte Johnson die Rolle der kleinen Chrissy Seaver in der erfolgreichen ABC-Sitcom. Wie die Schauspielerin im Podcast berichtet, waren die Sicherheitsvorkehrungen an den TV-Sets damals kaum mit den heutigen Standards zu vergleichen. Es gab weder Metalldetektoren noch Absperrungen, die das Publikum auf Distanz hielten. Fans konnten sich den Schauspielern beim Betreten der Studios bis auf wenige Meter nähern.
Vor dem Vorfall hatte das Produktionsteam bereits eine schriftliche Drohung erhalten. Ein anonymer Absender kündigte an, bewaffnet am Set zu erscheinen, um Cast-Mitglieder zu töten. Trotz der bedrohlichen Lage lief der Produktionsalltag zunächst normal weiter.
Der Entführungsversuch: „Er packte mich und rannte los“
Das Drama ereignete sich, als die damals Siebenjährige gemeinsam mit ihrer Mutter das Studio nach einer Aufzeichnung verließ. „Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass plötzlich ein Mann aus der Warteschlange sprang, mich packte und einfach losrannte“, schilderte Johnson die traumatischen Sekunden im Podcast.
Der Angreifer war tatsächlich bewaffnet. Während sie hilflos durch die Luft gewirbelt wurde, schritt das Security-Team im letzten Moment ein und konnte den Mann überwältigen.
Besonders herzzerreißend ist die Reaktion des kindlichen Stars direkt nach dem Beinahe-Kidnapping. Da sie die Tragweite der Situation in ihrem Alter noch gar nicht begreifen konnte, sorgte sie sich vor allem um vermeintliche Konsequenzen: „Ich war völlig ahnungslos, was da gerade passierte, aber ich war extrem aufgelöst. Als mich die Sicherheitskräfte danach fragten, ob alles okay sei, sagte ich nur: ,Ich glaube, ich kriege jetzt Ärger.‘“
Vom Kinderstar zur Gaming-Ikone
Ashley Johnson stand bereits im Alter von sechs Jahren vor der Kamera. Nach ihrem Durchbruch bei „Unser lautes Heim“ etablierte sie sich dauerhaft in der Unterhaltungsbranche. Neben Rollen in Serien wie „Blindspot“ feierte sie vor allem als Synchronsprecherin Welterfolge.
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