Bewaffneter Fan packte Kinderstar Ashley Johnson

Besonders herzzerreißend ist die Reaktion des kindlichen Stars direkt nach dem Beinahe-Kidnapping. Da sie die Tragweite der Situation in ihrem Alter noch gar nicht begreifen konnte, sorgte sie sich vor allem um vermeintliche Konsequenzen: „Ich war völlig ahnungslos, was da gerade passierte, aber ich war extrem aufgelöst. Als mich die Sicherheitskräfte danach fragten, ob alles okay sei, sagte ich nur: ,Ich glaube, ich kriege jetzt Ärger.‘“