Leihmutter-Baby bringt Minister unter Beschuss

Linken-Politikerin Gebel betonte gleichzeitig, dass Spahns Familie wie jede andere Familie Respekt verdiene. Sollte der CDU-Politiker seine Haltung zur Leihmutterschaft geändert haben, müsse er dies ihrer Ansicht nach offen erklären. Schwangerschaft und Geburt dürften nicht zu Dienstleistungen werden, die sich vor allem wohlhabende Menschen leisten könnten. Auch eine altruistische Leihmutterschaft ohne Bezahlung sehe sie wegen der körperlichen, gesundheitlichen und sozialen Risiken für die betroffenen Frauen kritisch.