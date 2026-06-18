Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert

Sehr persönliche Bedeutung

Für Bacon hat die Kampagne eine sehr persönliche Bedeutung. „Im Laufe der Jahre habe ich eine tiefe Verbindung zu Tieren entwickelt“, erklärte der Schauspieler in einer Mitteilung. „Man lernt sie als Individuen kennen und das bringt einen dazu, intensiv über die eigenen Essensentscheidungen nachzudenken.“ Und wenn er als Kevin Bacon für einen Tag zu Kevin Bean werden könne – „dann hoffe ich, dass sich auch andere inspiriert fühlen, sich mit einer kleinen Umstellung für das Tierwohl einzusetzen.“