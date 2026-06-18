Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert

Aus dem Speck wird die Bohne. Mit einer vorübergehenden Namensänderung will Kevin Bacon Menschen dazu bewegen soll, einmal pro Woche auf Fleisch zu verzichten. Stattdessen wirbt „Kevin Bean“ dafür, dass stattdessen Hülsenfrüchte aus den Teller kommen.
Der Hollywood-Star hat gemeinsam mit der Tierschutzorganisation „Humane World for Animals“ die Initiative „Beansday“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, jeden Mittwoch zur Bohnen-Alternative zu greifen und damit etwas für Tiere zu tun, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.
„Mittwoch ist Bohnentag“
In einem Werbevideo geht der Schauspieler voll in seiner neuen Rolle auf. „Ihr kennt mich als Kevin Bacon, aber mittwochs werde ich zu Kevin Bean“, sagt der 67-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Denn Mittwoch ist Beansday – der Tag, an dem wir Fleisch gegen Bohnen tauschen.“
Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen der Hülsenfrüchte: „Sie stecken voller Proteine und Ballaststoffe, halten länger satt, sparen Geld und retten Tiere. Es sind einfach nur Bohnen – bis man merkt, wie viele Tiere dadurch verschont bleiben.“
Sehr persönliche Bedeutung
Für Bacon hat die Kampagne eine sehr persönliche Bedeutung. „Im Laufe der Jahre habe ich eine tiefe Verbindung zu Tieren entwickelt“, erklärte der Schauspieler in einer Mitteilung. „Man lernt sie als Individuen kennen und das bringt einen dazu, intensiv über die eigenen Essensentscheidungen nachzudenken.“ Und wenn er als Kevin Bacon für einen Tag zu Kevin Bean werden könne – „dann hoffe ich, dass sich auch andere inspiriert fühlen, sich mit einer kleinen Umstellung für das Tierwohl einzusetzen.“
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