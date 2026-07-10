Superstar Shaquille O‘Neal kam im Privatjet

Basketball-Superstar Shaquille O‘Neal gibt beim Electric Love Festival (ELF) den DJ. Etliche Fans empfingen die Legende am Salzburger Flughafen. Andere Auftritte gerieten derweil zum absoluten Geduldspiel.
Ein Spaziergang durch die Mozartstadt? Oder gar ein Sprung in den Fuschlsee? Dafür hatte US-Sportlegende Shaquille O‘Neal vor seinem Gastspiel beim Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring keine Zeit. Der Kult-Basketballer und Neo-Musiker trit in der Nacht auf Sonntag vor Tausenden begeisterten Fans unter seinem Pseudonym DJ Diesel auf. Sein Privatjet setzte erst wenige Stunden zuvor am Salzburger Boden auf.
O’Neal reiste direkt aus Barcelona an, dort legte die Legende am Vortag bei einem Festival auf. Stressig: Nach seinem ELF-Gastspiel brachte man den 54-Jährigen ins Salzburger Hotel Sacher. Dort konnte er nur kurz zur Ruhe kommen. Schon am Samstag geht es weiter nach Budapest. In Ungarn steigt am Abend die nächste Diesel-Party.
Kult-DJs saßen in defektem Flieger
Shaquille O‘Neal hatte es also eilig, andere Stars ließen sich bei ihrem Auftritt beim Electric Love deutlich mehr Zeit. Das Gastspiel der skandinavischen Kult-DJs der Swedish House Mafia geriet am Eröffnungstag zum Geduldsspiel – die „Krone“ berichtete. Die „Schwedenbomben“ enterten mehr als eine Stunde später als geplant die Hauptbühne („Mainstage“). Längere Zeit fehlte von dem Musiker-Trio jede Spur, selbst die ELF-Verantwortlichen wussten kurzzeitig nicht, ob die Mafia überhaupt in Salzburg eingetroffen war. Später klärte sich die Situation auf: Wegen eines Defekts an ihrem Flugzeug kamen die drei Schweden deutlich später als geplant in der Mozartstadt an. Die Kult-DJs entschädigten die Salzburger Feiermeute hierfür mit einem knapp 70-minütigen Auftritt der Extraklasse.
Banges Warten auf den Lieblings-DJ? Bei den Fans des Elektromusikers Hugel kamen da traurige Erinnerungen hoch. Bereits im vorigen Jahr hätte der Franzose beim Electric Love Festival auflegen sollen. In seiner Heimat streikte jedoch das Flughafen-Personal, der 38-Jährige saß in Paris fest. Heuer holte Hugel seinen Auftritt am Salzburgring nach. Die Tausenden Besucher auf der „Mainstage“ waren komplett aus dem Häuschen. Edelfan Philipp war begeistert: „Im vergangenen Jahr war ich bitter enttäuscht, umso größer war die Freude, dass es heuer endlich geklappt hat. Hugel ist einfach geil.“
Heute, Samstag, geht das ELF ins fulminante Finale. Mittendrin statt nur dabei: die Star-DJs Bunt, Paul Kalkbrenner und Dimitri Vegas. Der Salzburger Toby Romeo hat die Ehre, das Electric Love Festival in diesem Jahr zu beschließen.
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