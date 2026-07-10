Superstar Shaquille O‘Neal kam im Privatjet

Kult-DJs saßen in defektem Flieger

Shaquille O‘Neal hatte es also eilig, andere Stars ließen sich bei ihrem Auftritt beim Electric Love deutlich mehr Zeit. Das Gastspiel der skandinavischen Kult-DJs der Swedish House Mafia geriet am Eröffnungstag zum Geduldsspiel – die „Krone“ berichtete. Die „Schwedenbomben“ enterten mehr als eine Stunde später als geplant die Hauptbühne („Mainstage“). Längere Zeit fehlte von dem Musiker-Trio jede Spur, selbst die ELF-Verantwortlichen wussten kurzzeitig nicht, ob die Mafia überhaupt in Salzburg eingetroffen war. Später klärte sich die Situation auf: Wegen eines Defekts an ihrem Flugzeug kamen die drei Schweden deutlich später als geplant in der Mozartstadt an. Die Kult-DJs entschädigten die Salzburger Feiermeute hierfür mit einem knapp 70-minütigen Auftritt der Extraklasse.