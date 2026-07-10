Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starnacht in Kärnten

Melissas (nasses) Geschenk aus dem Wörthersee

Adabei Österreich
10.07.2026 20:00
Porträt von Emily Patek
Porträt von Christian Krall
Von Emily Patek und Christian Krall

Am Wörthersee steigt die Vorfreude auf die große Starnacht: Natalie Holzner erfüllt sich einen Kindheitstraum, Ina Regen verhandelt mit dem Wettergott – und das morgige Geburtstagskind Melissa Naschenweng erlebte bei einer Bootsfahrt einen Schockmoment.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sommer, Sonne, Starnacht: Am Kärntner Wörthersee laufen die Vorbereitungen für die große Show auf Hochtouren. Schon vor dem Auftritt herrscht bei den Künstlerinnen beste Stimmung – auch wenn sich zur Vorfreude ein wenig Nervosität mischt. Die „Krone“ traf Natalie Holzner, Ina Regen und Melissa Naschenweng zum Plauscherl.

Für Natalie Holzner erfüllt sich ein Kindheitstraum
Bereits die außergewöhnliche Kulisse ist für Natalie Holzner etwas ganz Besonderes. „Die Bühne, die Sternform – es ist alles rundum besonders“, schwärmt die Sängerin. Besonders schön sei für sie, dass ihre Familie mit dabei ist und das Spektakel hautnah miterleben kann.

„Meine Mama hat sich so gefreut. Sie war zufällig auf der Promenade unterwegs, als ich die Tür aufgemacht habe“, erzählt die 34-Jährige. Es seien genau solche kleinen Begegnungen, die die Starnacht für sie in diesem Jahr so speziell machten.

Natalie Holzner kann bei der Starnacht auf die Unterstützung ihrer ganzen Familie wetten.
Natalie Holzner kann bei der Starnacht auf die Unterstützung ihrer ganzen Familie wetten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auch die Stimmung vor Ort hat es der Sängerin angetan: „Die Leute sind da, feiern und haben richtig, richtig Spaß.“ Dass bei der Starnacht unterschiedliche musikalische Welten aufeinandertreffen, empfindet sie als große Stärke der Sendung: „Das zeigt einfach, dass man mehrere Genres in einer Show verbinden kann.“ Für die „Traumschiff“-Interpretin ist der Auftritt aber nicht nur ein weiterer Termin im sommerlichen Konzertkalender. Mit ihm geht auch ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Der Traum war immer da, auf einer großen Bühne zu stehen und meine eigenen Songs zu singen“, sagt sie. „Wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen könnte, würde es das wahrscheinlich gar nicht glauben.“

Ina Regen verhandelt mit dem Wettergott
Starnacht-Erfahrung bringt auch Ina Regen mit. Bislang trat sie allerdings in der Wachau auf – und wurde dort ihrem Künstlernamen gleich mehrfach gerecht. „Es hat immer geregnet“, erzählt sie lachend. „Ich habe meinem Namen also alle Ehre gemacht.“ Da sie sich selbst als echtes „Sommermädchen“ bezeichnet, hofft die Sängerin nun am Wörthersee auf freundlichere Bedingungen. Dafür hat sie nach eigenen Angaben bereits vorgesorgt: „Ich habe mit dem Wettergott eine wichtige Verabredung getroffen.“

Groß ist bei Regen auch die Freude über das hochkarätige Teilnehmerfeld. „Alle sind da, und ich bin selbst von einigen ein großer Fan“, sagt sie. Umso schöner sei das Gefühl, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf einer Bühne zu stehen, die man selbst bewundere.

Für Ina Regen ist es die erste Starnacht am Wörthersee.
Für Ina Regen ist es die erste Starnacht am Wörthersee.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Das starke Line-up sorgt allerdings auch für einen gewissen Druck. „Natürlich hängt die Latte hoch, und da möchte man schon mitspielen dürfen“, gibt die 41-Jährige zu. Ganz ohne Lampenfieber geht es deshalb auch für die erfahrene Musikerin nicht. Die Nervosität sieht sie jedoch keineswegs als etwas Negatives. „Ich glaube, Nervosität ist ein Zeichen dafür, dass einem das, was man macht, extrem viel bedeutet“, erklärt sie. „Wenn ich irgendwann gar nicht mehr nervös wäre, würde mir wahrscheinlich etwas fehlen.“

Lesen Sie auch:
Al Bano schwelgt im Liebesglück und verriet im italienischen TV, dass er sich noch einmal traut.
Hochzeit mit Showgirl
Sänger Al Bano sagt mit 83 Jahren noch einmal „Si“
01.07.2026
ORF-Hit bekommt Teil 2
Melissa Naschenweng droht der TV-Liebes-Schock
09.07.2026

Große Geburtstagsparty für Melissa Naschenweng
Einen besonders guten Grund zum Feiern hat neben all den musikalischen Highlights aber vor allem Melissa Naschenweng. Die Kärntnerin wird nämlich am morgigen Samstag 36 Jahre alt – und macht die Starnacht kurzerhand zu ihrer persönlichen Party. Seit ihrem 20. Geburtstag habe sie ihren Ehrentag stets daheim verbracht, erzählt Naschenweng. Ganz gebrochen wird diese Tradition heuer aber nicht: „Ich bin ja quasi eh daheim“, sagt sie mit Blick auf die Kulisse am Wörthersee. „Die Starnacht ist für mich etwas, bei dem ich gesagt habe: Dann feiere ich eben mit den Leuten Geburtstag.“

Badenixe Melissa Naschenweng hatte bei einer Bootsfahrt über den Wörthersee einen kurzen ...
Badenixe Melissa Naschenweng hatte bei einer Bootsfahrt über den Wörthersee einen kurzen Schockmoment.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Viel Zeit für andere Feiern bleibt ohnehin nicht: Die nächsten fünfeinhalb Wochen ist sie unterwegs, am Sonntag geht es schon weiter zu Film-Dreharbeiten nach Osttirol. Mit „Herzklang – Gegenwind“ darf die „Alpen-Barbie“ ihre erste Hauptrolle fortsetzen.

Handy ging in Wörthersee baden
Noch vor der großen Geburtstagssause musste Naschenweng allerdings einen ordentlichen Schreck verdauen. Bei einer Bootsfahrt am Freitag fiel ihr Handy plötzlich in den Wörthersee. Was für viele wohl das Ende des Geräts bedeutet hätte, ging in diesem Fall überraschend glimpflich aus: Alexander Sitter, ein Bootskapitän, der eigentlich Professor an der FH Kärnten ist, tauchte dem Smartphone bis in 5 Meter Tiefe hinterher und konnte es tatsächlich wieder an die Oberfläche bringen.

Das Beste daran: Trotz seines unfreiwilligen Ausflugs in den See funktioniert das Handy weiterhin. Ein ziemlich nasses, aber durchaus gelungenes vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, oder?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
10.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Adabei Primetime
Glamouröse VIP-Nächte & berührende Hollywoodstorys
*Mega-Hitze &amp; Traumhochzeit: New Yorks Bürgermeister feiert Taylor Swifts &amp; Travis ...
Rekordhitze in NY
Bürgermeister feiert „coole“ Swift-Kelce-Hochzeit
Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen von Hülsenfrüchten und nennt sich ...
Aus Speck wird Bohne
Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
110.310 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
104.577 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.215 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1857 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1115 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
842 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Adabei Österreich
Starnacht in Kärnten
Melissas (nasses) Geschenk aus dem Wörthersee
„Böser Krebs“
Jazz Gitti meldet sich nach Hauttransplantation
Donauinsel Open Air
Leony als Support-Act für Weltstar Rita Ora
ORF-Hit bekommt Teil 2
Melissa Naschenweng droht der TV-Liebes-Schock
„Krone“-Interview
Sängerin Esther Graf: Schlagobers und das Leben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf