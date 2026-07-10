Melissas (nasses) Geschenk aus dem Wörthersee

Auch die Stimmung vor Ort hat es der Sängerin angetan: „Die Leute sind da, feiern und haben richtig, richtig Spaß.“ Dass bei der Starnacht unterschiedliche musikalische Welten aufeinandertreffen, empfindet sie als große Stärke der Sendung: „Das zeigt einfach, dass man mehrere Genres in einer Show verbinden kann.“ Für die „Traumschiff“-Interpretin ist der Auftritt aber nicht nur ein weiterer Termin im sommerlichen Konzertkalender. Mit ihm geht auch ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Der Traum war immer da, auf einer großen Bühne zu stehen und meine eigenen Songs zu singen“, sagt sie. „Wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen könnte, würde es das wahrscheinlich gar nicht glauben.“