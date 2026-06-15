Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!

Bezirksrichter Jon Sverdrup Efjestad verlas das Urteil kurz nach 8:30 im Osloer Gerichtsgebäude. Das Strafmaß umfasst 34 Delikte, darunter zwei Vergewaltigungen sowie Drogendelikte. Von zwei Vergewaltigungsvorwürfen sprach ihn das Gericht frei. Zudem wurde Høiby zur Zahlung von Schadensersatz an die Geschädigten verpflichtet. Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, ob die mutmaßlichen Opfer aufgrund ihrer Verfassung überhaupt in der Lage waren, einer sexuellen Handlung wirksam zuzustimmen.