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Urteilsverkündung

Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!

Royals
15.06.2026 08:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Urteil ist gefallen: Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Von insgesamt 40 Anklagepunkten sprach ihn das Gericht in 34 Fällen schuldig. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung können innerhalb von zwei Wochen gegen das Urteil Berufung einlegen.

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Aus gesundheitlichen Gründen verfolgte Høiby die Verkündung seines Strafmaßes in einer Videoschaltung aus dem Gefängnis.

Bezirksrichter Jon Sverdrup Efjestad verlas das Urteil kurz nach 8:30 im Osloer Gerichtsgebäude. Das Strafmaß umfasst 34 Delikte, darunter zwei Vergewaltigungen sowie Drogendelikte. Von zwei Vergewaltigungsvorwürfen sprach ihn das Gericht frei. Zudem wurde Høiby zur Zahlung von Schadensersatz an die Geschädigten verpflichtet. Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, ob die mutmaßlichen Opfer aufgrund ihrer Verfassung überhaupt in der Lage waren, einer sexuellen Handlung wirksam zuzustimmen.

Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon Sverdrup Efjestad das Urteil.(Bild: Krone-Collage/AFP/OLE BERG-RUSTEN, AFP/HAKON MOSVOLD LARSEN)

40 Anklagepunkte
Der Strafprozess gegen den 29-Jährigen, der sich über sechs Wochen im Februar und März erstreckte, markiert einen historischen Tiefpunkt für das norwegische Königshaus.

Die Anklageliste gegen Marius Borg Høiby war lang: Sie reichte von Gewalt und Bedrohungen bis zu ...
Die Anklageliste gegen Marius Borg Høiby war lang: Sie reichte von Gewalt und Bedrohungen bis zu schweren Sexualdelikten und Verstößen gegen gerichtliche Auflagen.(Bild: AP/Heiko Junge)

Marius Borg Høiby musste sich vor dem Osloer Amtsgericht in insgesamt 40 Anklagepunkten verantworten. Während die Verteidigung auf Freispruch in 15 Punkten plädierte und rund eineinhalb Jahre Haft für angemessen hielt, forderte die Staatsanwaltschaft eine weitaus drastischere Strafe von sieben Jahren und sieben Monaten Gefängnis.

Im Zentrum des Verfahrens standen neben Delikten wie häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung und Drogenschmuggel vor allem die schwerwiegenden Vorwürfe der Schlafvergewaltigung an wehrlosen Frauen.

Opfer-Anwalt John Christian Elden (links) und Høiby-Anwältin Ellen Holager Andenæs im Gericht ...
Opfer-Anwalt John Christian Elden (links) und Høiby-Anwältin Ellen Holager Andenæs im Gericht vor der Urteilsverkündung im Prozess gegen Marius Borg Høiby(Bild: AP/Stian Lysberg Solum)
Die Verteidiger Petar Sekulic und Ellen Holager Andenæs vor dem Gerichtsgebäude in Oslo
Die Verteidiger Petar Sekulic und Ellen Holager Andenæs vor dem Gerichtsgebäude in Oslo(Bild: AP/Jonas Been Henriksen)

Mutter sterbenskrank
Überschattet wurde die monatelange Untersuchungshaft des Angeklagten von einer dramatischen Zuspitzung im privaten Umfeld: Dem emotionalen Druck des Prozesses auf die ganze Königsfamilie stand auch noch das schwere Leiden seiner Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, gegenüber.

Mette-Marit absolvierte Auftritte zuletzt mit Beatmungsschlauch.
Mette-Marit absolvierte Auftritte zuletzt mit Beatmungsschlauch.(Bild: Viennareport)

Die 52-Jährige kämpft seit Jahren gegen eine chronische Lungenfibrose, doch während der Inhaftierung ihres ältesten Sohnes verschlechterte sich ihr Zustand rapide.

Marius und seine Mutter Mette-Marit
Marius und seine Mutter Mette-Marit(Bild: APA-Images / NTB / Lise Aaserud)

Wie erst kürzlich bekannt wurde, durfte Høiby die Untersuchungshaft nach mehr als vier Monaten sogar kurzzeitig für einen Freigang verlassen, um auf dem royalen Wohnsitz Gut Skaugum an einem dringenden ärztlichen Informationsgespräch über den kritischen Gesundheitszustand der Kronprinzessin teilzunehmen.

Høiby ist der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus ihrer früheren Beziehung mit dem ...
Høiby ist der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus ihrer früheren Beziehung mit dem Norweger Morten Borg. Als er vier Jahre alt war, heiratete seine Mutter den Kronprinzen Haakon von Norwegen.(Bild: Viennareport)

Warteliste für neue Lunge
Die existenzielle Tragweite der königlichen Erkrankung zeigte sich in aller Deutlichkeit nur zehn Tage vor der Urteilsverkündung, als Mette-Marit offiziell auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde.

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Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist dieser Schritt an eine unerbittliche Bedingung geknüpft: Aufgenommen werden demnach nur Patienten, deren Lebenserwartung ohne ein neues Organ bei maximal einem Jahr liegt. Während Norwegen nun gebannt auf die juristischen Konsequenzen für den „Bonusprinzen“ blickt, bangt das Land gleichzeitig um das Überleben seiner zukünftigen Königin.

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