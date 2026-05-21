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Sexuelle Übergriffe?

Schwere Vorwürfe: Schuldirektor legte Amt zurück

Oberösterreich
21.05.2026 05:00
In der Schule soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.
In der Schule soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Der Leiter einer oberösterreichischen Berufsschule sah sich Anfang April mit Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert. Während die Bildungsdirektion die Anschuldigungen prüfte, war der Pädagoge dienstfrei gestellt. Nun gab es einen Wechsel in der Schulleitung.

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Am 9. April erreichte die „OÖ-Krone“ ein anonymes Schreiben mit brisantem Inhalt. Der Verfasser erhob darin Vorwürfe gegen besagten Direktor.

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