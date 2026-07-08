Kunsterbe: Eine Sammlung als Last der Geschichte

Das Linzer Schlossmuseum stellt ab Freitag, 10. Juli, „Grafische Schätze aus der Sammlung Kastner“ aus. Obwohl die Blätter interessant sind, wird zugleich deutlich gemacht, dass die Herkunft von Kunstwerken noch immer nicht geklärt ist. Darum ist die „Sammlung Kastner“ derzeit Gegenstand der aktuellen Provenienzforschung.

Der spätere Jurist und Kunstsammler Walther Kastner wurde 1902 in Gmunden geboren und wuchs in Linz auf, wo er das Realgymnasium besuchte. Er trat eine Bankkarriere an und sammelte ab 1930 vor allem Grafiken, unter anderem Werke von Alfred Kubin, Lovis Corinth, Max Liebermann und Max Beckmann.