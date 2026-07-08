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„World Jump Day“-Event

Groß und Klein sind am Samstag in Linz am Sprung

Sport
08.07.2026 15:00
Auch für den Nachwuchs dreht sich am Samstag alles ums Springen.
Auch für den Nachwuchs dreht sich am Samstag alles ums Springen.(Bild: OÖLV)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Von 12-Jährigen über Österreichs besten Dreispringer Endi Kingley bis zu mehreren Ex-Weltmeistern: Sie alle zelebrieren diesen Samstag in Linz den „World Jump Day“ mit einem Event, bei dem sich alles ums Springen dreht.

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„Flieg! Dieses Gefühl war vom ersten Sprung an unglaublich geil“, schwärmt Endi Kingley. Österreichs bester Dreispringer begann erst mit 16 Jahren, fliegt heute mit 24 auf 16,85m und damit fast so weit, wie ein Volleyballfeld lang ist! Am Samstag lässt es sich der WM-Neunte nicht nehmen, dabei zu sein, wenn in Linz vorzeitig der am 20. Juli steigende „World Jump Day“ zelebriert wird. Mit einem World Athletics Challenger Meeting, bei dem Klein und Groß, Amateure und Weltmeister, Jung und Alt im Transdanubia Zentrum am Landessportfeld dabei sind.

Österreichs bester Dreispringer Endi Kingley
Österreichs bester Dreispringer Endi Kingley(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Auch Fallschirm-Springer dabei
„Springen ist ein unglaublich wichtiger Aspekt für viele Sportarten – und wir Oberösterreicher sind in Österreich führend“, sagen LA-Verbandspräsident Roland Werther und Generalsekretärin Ulli Rudorfer, die ein buntes Sprung-Programm anbieten: Dazu steigen U12- sowie U14-Landesmeisterschaften und Sideevents wie lustiges Springen, Reutherbrett-Hochsprung, Airtrack-Bahn-Springen, Talente-Tests, Jedermann-Dreisprung, dazu landende Fallschirm-Springer und dann die Dreisprung-Weltklasse von Frauen (17 Uhr) und Männern (18.45 Uhr).

Auch in Linz dabei: die dreifache Weitsprung-Weltmeisterin Ivana Spanovic
Auch in Linz dabei: die dreifache Weitsprung-Weltmeisterin Ivana Spanovic(Bild: GEPA)

Mehrere Ex-Weltmeister in Linz
Wobei mehrere Ex-Weltmeister kommen wie Ivana Spanovic (2018, ’22, ’23), die sich mit Ilona Masson (Bel) ein Duell zweier aktueller Top-5-Athletinnen der Welt liefert. Während Endi Kingley zwei Wochen vor der Staatsmeisterschaft und vier vor der EM Algeriens Yasser Triki fordert, der schon auf bärenstarke 17,67m geflogen ist!

ÖLV-Sportdirektor und Olympiasieger Christian Taylor
ÖLV-Sportdirektor und Olympiasieger Christian Taylor(Bild: EPA/YOAN VALAT)

Auch ÖLV-Sportdirektor und Olympiasieger Christian Taylor (37) kommt. „Ich weiß nicht, ob er springt, aber er ist immer noch super drauf und ich traue ihm eine Weite von 16 Meter zu“ während ältere Semester wie Istvan Körösi (Jahrgang 1950) zeigen, wie über 70-Jährige noch an die zehn Meter hüpfen. Zahlt sich aus, Samstag auf einen Sprung vorbeizuschauen!

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