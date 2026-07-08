Groß und Klein sind am Samstag in Linz am Sprung

„Flieg! Dieses Gefühl war vom ersten Sprung an unglaublich geil“, schwärmt Endi Kingley. Österreichs bester Dreispringer begann erst mit 16 Jahren, fliegt heute mit 24 auf 16,85m und damit fast so weit, wie ein Volleyballfeld lang ist! Am Samstag lässt es sich der WM-Neunte nicht nehmen, dabei zu sein, wenn in Linz vorzeitig der am 20. Juli steigende „World Jump Day“ zelebriert wird. Mit einem World Athletics Challenger Meeting, bei dem Klein und Groß, Amateure und Weltmeister, Jung und Alt im Transdanubia Zentrum am Landessportfeld dabei sind.