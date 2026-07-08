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U-Haft verhängt

Renitenter Mühlviertler verletzte zwei Polizisten

Oberösterreich
08.07.2026 16:00
Dem aggressiven Mann mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden.
Dem aggressiven Mann mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Es gab keinen erkennbaren Anlass dafür, warum der 28-Jährige beim Anblick von zwei Polizisten in Ried in der Riedmark (OÖ) völlig durchdrehte. Der Mann ließ sich nicht beruhigen, drohte ihnen mit dem Umbringen und beschimpfte sie wüstest. Bei dem Versuch, den Mühlviertler festzunehmen, wurden zwei Beamte verletzt. Er sitzt in nun in U-Haft.

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Der 28-Jähriger aus Baumgartenberg soll zwei Polizisten am Parkplatz eines Supermarktes in Ried/Riedmark ohne erkennbaren Anlass den Mittelfinger gezeigt haben. Als die Beamten daraufhin ausstiegen und ihn kontrollieren wollten, soll er sie unflätigst beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben.

Als der Mann dann auf einen Polizisten losging, versetzte ihm dieser einen Handballenstoß, um ihn auf Distanz halten zu können. Daraufhin soll ihm der 28-Jährige sofort mit der Hand direkt ins Gesicht geschlagen haben.

Verstärkung notwendig
Der aggressive Mühlviertler ließ sich nicht beruhigen, konnte nur unter Mithilfe weiterer Streifenbesatzungen festgenommen werden. Dabei verletzte er zwei Beamte. Ihm mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Der einschlägig vorbestrafte Mann sitzt seit Montag wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und zweifacher schwerer Körperverletzung in der Justizanstalt Linz. Aufgrund einer möglichen Tatbegehungsgefahr ist am Mittwoch über ihn auch die U-Haft verhängt worden.

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