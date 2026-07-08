Renitenter Mühlviertler verletzte zwei Polizisten

Es gab keinen erkennbaren Anlass dafür, warum der 28-Jährige beim Anblick von zwei Polizisten in Ried in der Riedmark (OÖ) völlig durchdrehte. Der Mann ließ sich nicht beruhigen, drohte ihnen mit dem Umbringen und beschimpfte sie wüstest. Bei dem Versuch, den Mühlviertler festzunehmen, wurden zwei Beamte verletzt. Er sitzt in nun in U-Haft.