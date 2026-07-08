Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“

Baumanager: „Sicherheit des Gebäudes nicht gefährdet“

Unterdessen meldete sich auch der Geschäftsführer jener Baufirma, die die ehemaligen Büroräumlichkeiten in der Pfizer-Zentrale in Luxuswohnungen umgestalten soll. Nathan Berman erklärte gegenüber Medien: „Die zusätzliche Last, die wir auf die betreffenden Etagen aufgebracht haben, führte zum Einsturz genau dieser beiden Pfeiler.“ Berman versuchte gleichzeitig zu beschwichtigen: „Es ist nichts weiter als ein typisches Bau-Missgeschick.“ Ein kleiner Teil des Wolkenkraters sei beschädigt, die Sicherheit des restlichen Gebäudes sei aber nicht gefährdet.