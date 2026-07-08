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Brucknerhaus und LIVA

Nach der Talsohle ist die „Trendwende“ geschafft

Oberösterreich
08.07.2026 15:00
LIVA-Doppelspitze: Kai Liczewski (li.) und Norbert Trawöger (re.) gemeinsam mit dem ...
LIVA-Doppelspitze: Kai Liczewski (li.) und Norbert Trawöger (re.) gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Meinhard Lukas (Mitte)(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Nach der Brucknerhaus-Affäre und einem Millionenverlust 2024 meldet die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA die Wende, auch das Kontrollamt sieht sie wieder auf Kurs. Die neue Doppelspitze Kai Liczewski und Norbert Trawöger zieht gemeinsam mit Aufsichtsratschef Meinhard Lukas nach einem Jahr Bilanz. Strategische Weichenstellungen und Investitionen bleiben dennoch zentrale Aufgaben.

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Noch vor einem Jahr galt die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA nach der „Brucknerhaus-Affäre“ im Jahr 2024 als „Institution in der Krise“, wie Aufsichtsratsvorsitzender Meinhard Lukas zurückblickt.

Diese verursachte auch einen finanziellen Kollateralschaden: Für das Geschäftsjahr 2024 wurde ein Abgang von 1,68 Millionen Euro verzeichnet. Durch einen Sonderzuschuss der Stadt Linz konnte aber die „Bestandsgefährdung“ abgewendet werden. Wir haben darüber berichtet. Zur LIVA gehören mehrere Kultur- und Sportstätten, darunter der Posthof, das Brucknerhaus und die TipsArena.

Eine gute Wahl für Stabilität
Es war zweifellos „keine einfache Situation“, betont Lukas. Doch die Findungskommission habe ein gutes Gespür bewiesen: Am 18. August 2025 traten Norbert Trawöger und Kai Liczewski als neue Geschäftsführung buchstäblich ihren Dienst an. Sie spazierten gemeinsam durch die Innenstadt, die „Krone“ war damals dabei.

Nun ziehen sie erstmals Bilanz: „Das gemeinsame Gehen war nicht nur das Programm für unseren ersten Arbeitstag, sondern wir sind seither gemeinsam in den Kosmos der LIVA eingetaucht“, schildert Trawöger, der künstlerische Intendant. Die neue Ära wurde und wird nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch vom Kontrollamt der Stadt Linz genau beobachtet.

Die wichtigste geforderte Maßnahme sei – laut Kontrollamtsbericht – nun erreicht: eine Trendwende sowohl bei der Stabilität der Geschäftsführung als auch im finanziellen Bereich.

Trendwende braucht noch mehr Strategie
Während 2024 nur durch den Sonderzuschuss der Stadt ein negatives Eigenkapital abgewendet werden konnte, wurde 2025 ein Jahresüberschuss von 454.129 Euro erzielt – laut Kontrollamt eine klare Trendwende. Nachgebessert werden müsse allerdings noch in der strategischen Planung. Die beiden Geschäftsführer hätten dies jedoch bereits in den Fokus genommen. Erste Erfolge gibt es auch.

Orchester als Publikumsmagnet
Einerseits konnte mit dem neuen Führungsduo – und einer kommunikativen Öffnung des Hauses – das große Orchesterabo, das die berühmtesten Klangkörper der Welt nach Linz bringt, von 700 auf 1000 Abonnenten gesteigert werden.

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Das Brucknerhaus muss ein Ort für Menschen werden, an dem man sich gerne aufhält.

Norbert Trawöger, Artistic Director

Der Kunstprofi und der Finanzprofi im Gleichklang: Norbert Trawöger und Kai Liczewski
Der Kunstprofi und der Finanzprofi im Gleichklang: Norbert Trawöger und Kai Liczewski(Bild: Oliver Erenyi)

Neue Synergien, also Kooperationen mit anderen LIVA-Einrichtungen sowie externen Partnern, sollen neue Reichweiten erschließen. Dabei beschreitet man auch unkonventionelle Wege: So wird etwa Christoph Sietzen in der Skaterhalle Lissfeld ein Percussion-Konzert geben.

Die erste Hochrechnung für das laufende Jahr 2026 weist insgesamt 178.000 Besucherinnen und Besucher im Brucknerhaus aus – ein Plus von 5.000 Gästen.

Zitat Icon

Wesentlich ist, dass die Kontrollamtsprüfung der LIVA attestiert, dass die Trendwende geschafft ist und dass wir in stabilen Verhältnissen sind.

Kai Liczewski, Executive Director

Strategie für die nächsten Jahre
Doch es gibt weiterhin einiges zu lösen, betont Kai Liczewski, der den Bereich Finanzen bei der LIVA leitet: „Wir sind eine subventionierte Organisation. Daraus leiten wir eine Verpflichtung ab, die Wirkung des öffentlichen Geldes zu maximieren. Das wird die Strategie formulieren.“ Daraus werde sich wiederum Strategien für alle Bereiche – von der IT bis zu den Öffnungszeiten – ableiten. Auf externe Berater will man künftig zwar nicht verzichten, sie aber sparsam einsetzen. Die Compliance-Richtlinien will man sich ebenfalls ansehen, vor allem gehe es aber darum, die bestehenden Regeln besser zu vermitteln. 

Bis Ende des Jahres sollen die ersten Eckpfeiler der Strategie vorliegen. Besonders die TipsArena könnte als „Stadthalle von Linz“ mit neuen Ideen stärker zur Geltung kommen.

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Derzeit gerade viele Baustellen
An der LIVA als Organisation muss also noch weiter gebaut werden. Aber auch die Gebäude selbst werden saniert und adaptiert. So werden derzeit der Künstlereingang und die Portierloge des Brucknerhauses barrierefrei gestaltet. Zudem ist eine thermische Sanierung geplant, und auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert. Auch im Posthof und im Kuddelmuddel sowie im Sportpark Lissfeld wird es Adaptierungen geben.

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