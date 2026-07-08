Nach der Talsohle ist die „Trendwende“ geschafft

Strategie für die nächsten Jahre

Doch es gibt weiterhin einiges zu lösen, betont Kai Liczewski, der den Bereich Finanzen bei der LIVA leitet: „Wir sind eine subventionierte Organisation. Daraus leiten wir eine Verpflichtung ab, die Wirkung des öffentlichen Geldes zu maximieren. Das wird die Strategie formulieren.“ Daraus werde sich wiederum Strategien für alle Bereiche – von der IT bis zu den Öffnungszeiten – ableiten. Auf externe Berater will man künftig zwar nicht verzichten, sie aber sparsam einsetzen. Die Compliance-Richtlinien will man sich ebenfalls ansehen, vor allem gehe es aber darum, die bestehenden Regeln besser zu vermitteln.