Acht Laufräder im Test: Nur zwei waren „Sehr gut“

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer haben acht Laufräder unter 100 Euro unter die Lupe genommen. Zwei bekamen die Note „Sehr gut“, aber auch das günstigste Modell wurde mit einem „Gut“ bewertet.
Auf Laufrädern lernen Kinder spielerisch Koordination, Balance und das Gefühl für Geschwindigkeit. Um den Eltern die Auswahl zu erleichtern, hat die Arbeiterkammer Oberösterreich acht Produkte getestet und bewertet.
Belastungstest
Um die Sicherheit der Laufräder zu testen, wurden diese extremer Belastung ausgesetzt. Mit einem Gewicht von 50 kg beladen liefen sie eine Stunde durchgängig auf einem Laufband. Das Ergebnis wurde mittels Videoüberwachung dokumentiert.
Das Hauck Balance N Ride Zebra und das Laufrad von XXXLutz bestanden den Härtetest mit „Sehr gut“, dreimal gab es ein „Gut“ und je ein „Befriedigend“ und „Genügend“. Das Laufrad von Baby Walz konnte nicht weiter überprüft werden, da unter der Belastung die Felge an der vorderen Achse brach.
Probleme beim Aufbau
Beim Aufbau fiel das Modell von XXXLutz durch, denn es ließ sich erst nach einer Nachbearbeitung des Rahmens mit Säge und Feile zusammenbauen. Da die Montage ohne zusätzliches Werkzeug nicht möglich war, wurde das Laufrad insgesamt mit „Nicht genügend“ bewertet.
Das gesamte Testergebnis finden Sie hier.
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