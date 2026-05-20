Wenn Baustellen auf Hauptverkehrsrouten aufregen

Klar ist: Gerade Baustellen auf den Hauptverkehrswegen sorgen für Ärger bei den Verkehrsteilnehmern. Lange Verzögerungen am Weg in die Arbeit und nach Hause sind nie schön, sondern mühsam. Meist gibt es aber keine Alternativen zu den Arbeiten – so wie auf der Westautobahn. Immerhin wurde durch die Maßnahmen die nächste Sanierung um zehn bis 15 Jahre nach hinten verschoben.