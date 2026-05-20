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Team-Goalie Wiegele:

„Überragender Spieler – einzigartig in Österreich“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.05.2026 12:30
Florian Wiegele – vom Viertligisten zum Team-Tormann bei der WM in nur vier Jahren.
Florian Wiegele – vom Viertligisten zum Team-Tormann bei der WM in nur vier Jahren.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Von einem steirischen Viertligisten zum Team-Tormann bei der WM – Florian Wiegele schreibt aktuell sein eigenes Märchen. Der Durchbruch gelang ihm im Frühjahr 2025 beim GAK. Tormanntrainer Thomas Queder erinnert sich für die „Krone“ zurück und schwärmt vom 2,05 Meter großen Riesen aus Graz.

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Noch im Jahr 2022 hütete Florian Wiegele das Tor von Landesligist Lebring. Von der Regionalliga und Gleisdorf über zwölf Zweitligapartien für DSV Leoben ging es für den Goalie zum tschechischen Erstligisten Pilsen. Wo er sich anfangs jedoch nicht durchsetzen konnte.

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