„Überragender Spieler – einzigartig in Österreich“

Von einem steirischen Viertligisten zum Team-Tormann bei der WM – Florian Wiegele schreibt aktuell sein eigenes Märchen. Der Durchbruch gelang ihm im Frühjahr 2025 beim GAK. Tormanntrainer Thomas Queder erinnert sich für die „Krone“ zurück und schwärmt vom 2,05 Meter großen Riesen aus Graz.
Noch im Jahr 2022 hütete Florian Wiegele das Tor von Landesligist Lebring. Von der Regionalliga und Gleisdorf über zwölf Zweitligapartien für DSV Leoben ging es für den Goalie zum tschechischen Erstligisten Pilsen. Wo er sich anfangs jedoch nicht durchsetzen konnte.
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