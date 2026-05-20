Moschee-Angreifer übertrugen Tat live im Internet

Todesopfer werden als Helden gefeiert

Unterdessen werden die drei Todesopfer von der muslimischen Gemeinde als große Helden gefeiert. Nach Ansicht der Polizei verhinderten sie nämlich, dass die Bewaffneten in die Einrichtung mit etwa 140 Kindern gelangen konnten. Ein Wachmann soll sofort das Feuer auf die beiden eröffnet und die Einrichtung in einen Lockdown versetzt haben, zwei weitere Anwesende wiederum dürften die beiden Angreifer in Richtung Parkplatz gelockt haben. Die drei Opfer seien „nicht umsonst gestorben“, hielt Polizeichef Scott Walsh am Dienstag fest. „Es hätte sonst viel mehr Opfer gegeben – keine Frage!“, so Walsh.