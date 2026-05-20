Robert Kasirers emotionale Rückkehr nach Bregenz

Den amerikanischen Traum gelebt

„Ich hatte in Bregenz ein wunderbares Leben“, schwärmte Kasirer dankbar. Seine Eltern hätten immer sehr respektvoll und mit großer Wärme über ihre Zeit und die Leute in Bregenz gesprochen. Nach der Emigration nach Los Angeles wurde Kasirers Vater Jacob, ein gelernter Schuhmacher, zum reichen Immobilienunternehmer. 1984 trat Robert als Rechtsanwalt in die Firma des Vaters ein, die heute von zwei Söhnen und einem Schwiegersohn geführt wird. Er hat vier Kinder und 13 Enkelkinder, das jüngste davon ist gerade ein halbes Jahr alt. Heute widmet sich Kasirer als Vorsitzender seiner Familienstiftung der Unterstützung von Bildungsinstitutionen, des Judentums und der Philanthropie. Auf dem Programm standen auch Besuche des Jüdischen Museums und des Jüdischen Friedhofs in Hohenems. Im nächsten Jahr will Kasirer nach Bregenz zurückkommen, um die Bregenzer Festspiele zu besuchen. Eingefädelt hatten das Treffen am Dienstag Yves Bollag, Präsident des Vereins zur Erhaltung des Jüdischen Friedhofs in Hohenems, und Raphael Einetter, Sammlungsleiter des Jüdischen Museum Hohenems.