Insider: Merkel soll für EU mit Putin verhandeln

Merkel, die eine Vermittlerrolle bisher abgelehnt hatte, meldete sich zuletzt mehrmals zu Wort und Europa im Konflikt mit Russland rund um den Ukraine-Krieg zu mehr diplomatischen Anstrengungen aufgefordert. Sie „persönlich finde es absolut richtig“, die Ukraine militärisch zu unterstützen und darüber hinaus eine abschreckende Wirkung zu entfalten, sagte die CDU-Politikerin am Montag im Gespräch mit dem WDR. „Was ich bedauere ist, dass Europa sein diplomatisches Potenzial aus meiner Sicht nicht ausreichend einsetzt.“