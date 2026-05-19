Klum (52), Stone (68) und Moore (63) rocken Cannes

Bei den Filmfestspielen in Cannes sorgen 2026 die erfahrenen Hollywood-Ikonen für den größten Glamour-Moment des Abends: Heidi Klum, Sharon Stone und Demi Moore zogen bei der Premiere des Films „Fjord“ am Montagabend alle Blicke auf sich – und stellten die deutlich jüngere Konkurrenz locker in den Schatten.
Während jedes Jahr neue Nachwuchsstars versuchen, in Cannes für Aufsehen zu sorgen, bewiesen Heidi Klum (52), Sharon Stone (68) und Demi Moore (63), dass echte Starpower keine Altersgrenze kennt. Die drei Ikonen lieferten bei der glamourösen „Fjord“-Premiere an der Côte d’Azur einen Red-Carpet-Auftritt ab, über den heute alle sprechen.
Demi Moore hat die Hosen an!
Demi Moore verzichtete am Montagabend auf Hollywood-Glamour und setzte auf ein ikonisches Stück der gerade erst präsentierten Gucci-Resort-Collection. Die 63-Jährige rockte den Red Carpet in einem bodenlangen Federoberteil und einer Hose aus Wildleder und Satin. Mit
Diamantschmuck und lässiger Sonnenbrille wirkte ihr Auftritt zugleich glamourös und cool.
Sharon Stone sorgt für den Wow-Moment des Abends
Den wohl spektakulärsten Look des Abends präsentierte Sharon Stone. Die „Basic Instinct“-Legende erschien in einer dramatischen Haute-Couture-Robe in Flieder und Schwarz mit auffälliger Schleppe.
Die 68-Jährige wurde auf dem roten Teppich frenetisch gefeiert und zeigte eindrucksvoll, dass sie noch immer zu den größten Hinguckern in Cannes gehört.
Heidi Klum begeistert mit Korsett-Glamour
Heidi Klum erschien in einem maßgeschneiderten Zweiteiler aus golden bestickter Alençon‑Spitze: ein figurbetontes Korsett und ein dramatischer Trompetenrock, beide kunstvoll von Hand bestickt.
Vollendet wurde der Look durch einen cremefarbenen, drapierten Taffeta‑Opernmantel mit voluminösen Ärmeln und weich fallendem Rückenteil, das bei jeder Bewegung elegant mitschwang.
Ein Auftritt, der zeigt: Heidi Klum weiß genau, wie man Haute Couture auf dem roten Teppich zum Strahlen bringt.
Das Cannes der großen Diven
Cannes zeigt sich in diesem Jahr von seiner glamourösesten Seite – und die wahren Königinnen des roten Teppichs sind eindeutig die großen Diven.
Seit der Eröffnung des Festivals wird klar: Die Croisette liebt ihre Glamour‑Queens mehr denn je.
Neben Heidi Klum, Sharon Stone und Demi Moore sorgten in den vergangenen Tagen vor allem die Grande Dames für die ganz großen Momente: Joan Collins (92), Jane Fonda (88), Catherine Deneuve (82) und Carla Bruni (58) schritten mit einer Selbstverständlichkeit über den Teppich, die nur echte Ikonen besitzen.
Ihre Auftritte waren eine glitzernde Erinnerung daran, dass Stil, Ausstrahlung und jahrzehntelange Starpower jeden kurzlebigen Trend mühelos überstrahlen – und so manch junges Sternchen plötzlich erstaunlich blass wirken lassen.
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