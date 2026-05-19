Klum (52), Stone (68) und Moore (63) rocken Cannes

Ob Couture, funkelnde High-Fashion oder romantische Roben – die „Fjord“-Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 wird vor allem wegen dieser drei Powerfrauen in Erinnerung bleiben. Sie haben einmal mehr bewiesen: Stil und Eleganz kennen kein Alter! (Bild: Krone KREATIV/EPA/CLEMENS BILAN, EPA/KATE GREEN / POOL)