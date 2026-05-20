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Frage des Tages

Statt Haft: Sind Fußfesseln eine gute Maßnahme?

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20.05.2026 11:35
Immer wieder im Fokus von Debatten: Die Fußfessel.
Immer wieder im Fokus von Debatten: Die Fußfessel.(Bild: Oleksandr - stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Sie wurde im September des Jahres 2010 eingeführt und sorgt immer wieder für Diskussionen. Für die einen wird sie zu oft eingesetzt und für andere wiederum zu selten. Fakt ist aber, Österreichs Haftanstalten sind überfüllt. Unsere Frage des Tages vom 20. Mai lautet: „Gefängnisse voll: Sind Fußfesseln eine gute Maßnahme dagegen?“

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Wie stehen Sie zur Fußfessel im Allgemeinen? Wo sehen Sie die Vor-, wo die Nachteile dabei? Halten Sie das System für sinnvoll und ausbaufähig oder wäre es Ihnen lieber, die Verbrecher würden ihre Strafe im Gefängnis absitzen? Für welche Vergehen finden Sie die Fußfessel passend und wo würden Sie persönlich die Grenze ziehen?

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