Statt Haft: Sind Fußfesseln eine gute Maßnahme?

Wie stehen Sie zur Fußfessel im Allgemeinen? Wo sehen Sie die Vor-, wo die Nachteile dabei? Halten Sie das System für sinnvoll und ausbaufähig oder wäre es Ihnen lieber, die Verbrecher würden ihre Strafe im Gefängnis absitzen? Für welche Vergehen finden Sie die Fußfessel passend und wo würden Sie persönlich die Grenze ziehen?



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