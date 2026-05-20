Brandanschlag bei Schachspiel: „Nur eine Gaudi!“

Angeklagt ist ein 54-jähriger Österreicher mit kosvarischen Wurzeln, der nicht nur Brandstiftung, sondern auch siebenfachen Mordversuch zu verantworten hat, wie Staatsanwältin Anna Kanduth ausführt. „Seine Opfer haben gemeinsam Schach gespielt. Er wollte mitspielen, wurde aber weggeschickt, weil er alkoholisiert war und die späteren Opfer das nicht mochten. Also kaufte er 13,5 Liter Superbenzin bei einer Tankstelle, ein schwarzes Feuerzeug und kam damit zum Tatort zurück.“