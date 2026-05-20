Hohe Spritpreise beflügeln Nachfrage nach E-Autos

Suchanfragen auf Online-Marktplätzen nehmen zu

Auch für die kommenden Wochen ist ein weiteres Plus zu erwarten, wenn man den Suchanfragen auf Online-Marktplätzen glauben kann. Octopus Electric Vehicles in Großbritannien berichtet von einer doppelt so hohen Nachfrage nach neuen E-Autos wie vor Jahresfrist. Bei der Plattform Carwow in Deutschland machen Elektroautos inzwischen drei Viertel der Konfigurationen aus, vor dem Iran-Krieg waren es lediglich 40 Prozent. „Wir beobachten anhand aktueller Carwow-Daten, dass sich das hohe Nachfrage-Niveau inzwischen stabilisiert hat und damit zunehmend strukturellen Charakter annimmt“, sagte Carwow-Geschäftsführer Philipp Sayler von Amende.