Lotst Jose Mourinho Ex-Admiraner zu Real Madrid?

Kroos auf der Trainerbank?

Gut möglich, dass Mourinho in Madrid einen ehemaligen Real-Spieler an seiner Seite haben wird. „The Special One“ möchte jemanden im Trainerstab haben, der als Bindeglied zwischen der Vereinsführung und der Mannschaft fungiert. Als möglicher Kandidat wird der Deutsche Toni Kroos ins Spiel gebracht.