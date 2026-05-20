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Wunsch von Startrainer

Lotst Jose Mourinho Ex-Admiraner zu Real Madrid?

La Liga
20.05.2026 12:42
Jose Mourinho steht vor einem Wechsel zu Real Madrid.
Jose Mourinho steht vor einem Wechsel zu Real Madrid.(Bild: EPA/RODRIGO ANTUNES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Gerüchteküche in Madrid brodelt gewaltig: Jose Mourinho, der kurz vor einer Rückkehr zu den „Königlichen“ steht, soll Real Madrid dazu gedrängt haben, Mittelfeldspieler Morten Hjulmand von Sporting Lissabon in diesem Sommer zu verpflichten. Der 26-jährige Däne stand von 2018 bis 2021 bei der Admira unter Vertrag.

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Wie der Radiosender „Cope“ berichtet, steht Morten Hjulmand ganz oben auf Jose Mourinhos Wunschliste. Doch für den Deal muss Real tief in die Tasche greifen. Sporting Lissabon verlangt offenbar eine Ablösesumme in der Höhe von rund 50 Millionen Euro.

Auch Manchester-City-Star Rodri ist weiterhin ein großes Thema in Madrid. Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Startrainer Pep Guardiola soll der 29-jährige Spanier – zumindest laut der „Marca“ – mit einer Rückkehr in die Heimat liebäugeln.

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Kroos auf der Trainerbank?
Gut möglich, dass Mourinho in Madrid einen ehemaligen Real-Spieler an seiner Seite haben wird. „The Special One“ möchte jemanden im Trainerstab haben, der als Bindeglied zwischen der Vereinsführung und der Mannschaft fungiert. Als möglicher Kandidat wird der Deutsche Toni Kroos ins Spiel gebracht.

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