6,3 Millionen Euro von Pleite-Skigebiet gefordert

20 Prozent der Schulden sollen gezahlt werden

Die Bergbahnen planen, sich mit dem Sanierungsverfahren zu entschulden – eine Fortführung des Unternehmens ist geplant. Über den Sanierungsplan wird Mitte Juni abgestimmt: Stand heute werden 20 Prozent über zwei Jahre angeboten. Ob das den Gläubigern reicht, wird sich zeigen.