Sexuell an Pferden vergangen: „Sehr peinlich“

Ein abscheulicher Fall von Tierquälerei, der vor wenigen Wochen ans Tageslicht kam, sorgte für Aufregung und Kopfschütteln. Ein 39-jähriger Osttiroler, der sich sexuell an Pferden vergangen haben soll, hätte sich am Mittwoch eigentlich am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Kurz davor kam es allerdings noch zu einer Diversion.