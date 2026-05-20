5 Monate nach Freilassung eigenen Vater verprügelt

Erst vor fünf Monaten war er aus der Haft entlassen worden. Am Dienstagvormittag machte sich ein 35-jähriger Somalier bereits erneut strafbar: Der Mann prügelte wie wild geworden auf seinen eigenen Vater ein. Jetzt sitzt er wieder in Haft.
Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr wollte ein Mann seinen 35 Jahre alten Sohn in einer Wohnung im Wiener Bezirk Hernals wecken. Das brachte den Sohn zum Ausrasten. Er drückte seinen Vater gegen die Wand und schlug auf ihn ein. Die Geschwister des Mannes versuchten, ihn zu beruhigen, woraufhin er jedoch auch auf sie losging.
Familie mit Umbringen bedroht
Die Polizei rückte an und sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 35-Jährigen aus. Im Zuge der Wegweisung verhielt er sich jedoch immer aggressiver und bedrohte seine Familie mit dem Umbringen.
In der Folge stieß er einen Beamten weg und packte ihn am Arm. Der mehrfach vorbestrafte Tatverdächtige wurde angezeigt, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.