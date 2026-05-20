5 Monate nach Freilassung eigenen Vater verprügelt

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr wollte ein Mann seinen 35 Jahre alten Sohn in einer Wohnung im Wiener Bezirk Hernals wecken. Das brachte den Sohn zum Ausrasten. Er drückte seinen Vater gegen die Wand und schlug auf ihn ein. Die Geschwister des Mannes versuchten, ihn zu beruhigen, woraufhin er jedoch auch auf sie losging.