WM: Schweizer sind gewarnt, aber auch begeistert

Österreichs Eishockey-Herren haben mit ihren bisherigen WM-Leistungen sogar die Gastgeber aus der Schweiz begeistert. Vor allem die rot-weiß-roten Fans haben es unseren Nachbarn angetan. Aber auch sportlich ist man vor dem heutigen Duell (ab 16.20 – hier live) gewarnt. Zwar ist die Schweiz klarer Favorit, auf die leichte Schulter nimmt man das Team von Teamchef Roger Bader aber keinesfalls.
Die Swiss Life Arena wird sich am Donnerstag wieder zum Hexenkessel verwandeln. Von den 10.000 Zuschauern können sich aber vor allem die Gastgeber aus der Schweiz einen zusätzlichen Motivationsschub erhoffen. Dabei haben die Österreich-Fans bei der WM nicht weniger überzeugt als ihr Team.
Sogar die Schweizer zeigen sich von den rot-weiß-roten Anhängern begeistert. Hervorgehoben werden dabei die kreativen Outfits, die lautstarke Unterstützung in der Halle und auch die „erfrischende Einstellung“. „Gewinnen die Österreicher, wird die Stimmung noch besser. Verlieren sie, wird sie kaum schlechter“, schwärmt etwa der „SRF“.
Gelingt die Sensation?
Dabei hat man das Verlieren in der Schweiz noch gar nicht erlebt. Denn nach drei Spieltagen hat sich das Team von Roger Bader drei Siege erarbeitet. Starke Auftritte und eine tolle Mannschaftsleistung – nun wartet mit der Schweiz aber eine andere Hausnummer. Ein Sieg gegen den WM-Gastgeber wäre schon eine (kleine) Sensation. Und dennoch will man an den Coup glauben.
Auf die leichte Schulter nehmen, werden die Schweizer das Duell jedenfalls nicht. Allerdings ist man sich auf beiden Seiten bewusst, dass die Rollen trotz der drei ÖEHV-Erfolge klar verteilt sind. Mit dem 6:1 der Eidgenossen gegen Deutschland als Warnung stellt so auch Teamchef Bader klar: „Es ist das vierte Spiel binnen fünf Tagen, wir werden das spüren. Doch wir wollen uns nicht auf die Schlachtbank führen lassen wie die Deutschen.“
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