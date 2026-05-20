Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreicher vor Coup?

WM: Schweizer sind gewarnt, aber auch begeistert

Eishockey
20.05.2026 12:30
(Bild: EPA/ANDREAS BECKER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Eishockey-Herren haben mit ihren bisherigen WM-Leistungen sogar die Gastgeber aus der Schweiz begeistert. Vor allem die rot-weiß-roten Fans haben es unseren Nachbarn angetan. Aber auch sportlich ist man vor dem heutigen Duell (ab 16.20 – hier live) gewarnt. Zwar ist die Schweiz klarer Favorit, auf die leichte Schulter nimmt man das Team von Teamchef Roger Bader aber keinesfalls. 

0 Kommentare

Die Swiss Life Arena wird sich am Donnerstag wieder zum Hexenkessel verwandeln. Von den 10.000 Zuschauern können sich aber vor allem die Gastgeber aus der Schweiz einen zusätzlichen Motivationsschub erhoffen. Dabei haben die Österreich-Fans bei der WM nicht weniger überzeugt als ihr Team. 

Roger Bader
Roger Bader(Bild: GEPA)

Sogar die Schweizer zeigen sich von den rot-weiß-roten Anhängern begeistert. Hervorgehoben werden dabei die kreativen Outfits, die lautstarke Unterstützung in der Halle und auch die „erfrischende Einstellung“. „Gewinnen die Österreicher, wird die Stimmung noch besser. Verlieren sie, wird sie kaum schlechter“, schwärmt etwa der „SRF“. 

Gelingt die Sensation?
Dabei hat man das Verlieren in der Schweiz noch gar nicht erlebt. Denn nach drei Spieltagen hat sich das Team von Roger Bader drei Siege erarbeitet. Starke Auftritte und eine tolle Mannschaftsleistung – nun wartet mit der Schweiz aber eine andere Hausnummer. Ein Sieg gegen den WM-Gastgeber wäre schon eine (kleine) Sensation. Und dennoch will man an den Coup glauben.

Lesen Sie auch:
Teamchef Roger Bader
WM-Hit gegen Schweiz
„Wollen uns nicht auf Schlachtbank führen lassen“
20.05.2026
Letten niedergerungen
3. Sieg im 3. Spiel! Österreich rockt Eishockey-WM
19.05.2026

Auf die leichte Schulter nehmen, werden die Schweizer das Duell jedenfalls nicht. Allerdings ist man sich auf beiden Seiten bewusst, dass die Rollen trotz der drei ÖEHV-Erfolge klar verteilt sind. Mit dem 6:1 der Eidgenossen gegen Deutschland als Warnung stellt so auch Teamchef Bader klar: „Es ist das vierte Spiel binnen fünf Tagen, wir werden das spüren. Doch wir wollen uns nicht auf die Schlachtbank führen lassen wie die Deutschen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
20.05.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.759 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
117.478 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
88.423 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1547 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
633 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
611 mal kommentiert
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Mehr Eishockey
Österreicher vor Coup?
WM: Schweizer sind gewarnt, aber auch begeistert
WM-Hit gegen Schweiz
„Wollen uns nicht auf Schlachtbank führen lassen“
Krone Plus Logo
Auch Sturm betroffen
Trotz Meistertitel: Sponsor kürzt 99ers Gelder
Eishockey-WM-TICKER
Heute LIVE: Überrascht Österreich gegen Schweiz?
In Österreich-Gruppe
WM: Ungarn feiert Torgala gegen die Briten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf