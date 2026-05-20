WM: Schweizer sind gewarnt, aber auch begeistert

Auf die leichte Schulter nehmen, werden die Schweizer das Duell jedenfalls nicht. Allerdings ist man sich auf beiden Seiten bewusst, dass die Rollen trotz der drei ÖEHV-Erfolge klar verteilt sind. Mit dem 6:1 der Eidgenossen gegen Deutschland als Warnung stellt so auch Teamchef Bader klar: „Es ist das vierte Spiel binnen fünf Tagen, wir werden das spüren. Doch wir wollen uns nicht auf die Schlachtbank führen lassen wie die Deutschen.“