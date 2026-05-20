Diskussionslos! Neuer ist mit Abstand der Beste

Paukenschlag im deutschen Nationalteam! Für die WM wird Manuel Neuer „reaktiviert“, der Welttorhüter feiert mit 40 Jahren sein Team-Comeback. Für Österreichs Goalie-Legende Michale Konsel in seiner „Krone“-Kolumne der richtige, logische Schritt. Zwischen Österreichs Pfosten erwartet Konsel Alex Schlager...
Diskussionslos! Für mich ist es absolut die richtige Entscheidung, dass Manuel Neuer für die WM in das deutsche Tor zurückkehrt. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass er zu 100 Prozent fit ist. Dann ist er noch immer mit Abstand der Beste, er hat die Klasse und die Routine, die man für so ein Turnier braucht. Um Großes zu erreichen, muss man außergewöhnlich sein. Das ist Neuer auch mit 40 Jahren – das Alter ist kein Problem, bei einer WM muss man auch mental stark sein
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