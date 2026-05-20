TV-Rechte: Mega-Deal! Premier League auf Sky

Fans des englischen und des deutschen Fußballs können die Spiele auch künftig auf bewährten Sendeplätzen verfolgen.
Wie der Pay-TV-Sender Sky mitteilte, wurde die Partnerschaft mit der Premier League bis einschließlich der Saison 2031/32 für Österreich und Deutschland verlängert.
Im deutschen DFB-Pokal indes rollt der Ball weiter auf Sky und auch bei ServusTV. Wie ServusTV erklärte, werden bis inklusive 2029/30 pro Saison elf Spiele des Cups live zu sehen sein.
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