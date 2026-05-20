Brooks Nader sorgte für Kurven-Alarm in Cannes

Züchtig, aber sexy!

Denn am Red Carpet präsentierte sich Brooks Nader in bester Sexbomben-Manier in einem figurbetonten Spitzenkleid. Das silberne Dress war zwar brav mit pinkfarbenem Stoff unterlegt – immerhin gilt seit letztem Jahr an der Croisette ein strenges Nackt-Verbot am roten Teppich –, war deshalb aber nicht weniger aufsehenerregend.