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Stahl allen die Show

Brooks Nader sorgte für Kurven-Alarm in Cannes

Star-Style
20.05.2026 11:32
Wow! Brooks Nader stahl in Cannes allen die Show.
Wow! Brooks Nader stahl in Cannes allen die Show.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Baywatch“-Babe Brooks Nader hat am roten Teppich von Cannes für Kurven-Alarm gesorgt! Die Schönheit stahl mit ihrem Look am Dienstagabend selbst Topmodel Helena Christensen und Burlesque-Star Dita Von Teese die Show.

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Die 29-Jährige wird dank ihrer „Baywatch“-Rolle schon längst als neue Pamela Anderson gefeiert – und das zurecht, wie die neuesten Bilder der Filmpremiere von „Bitter Christmas“ aus Cannes beweisen.

Züchtig, aber sexy!
Denn am Red Carpet präsentierte sich Brooks Nader in bester Sexbomben-Manier in einem figurbetonten Spitzenkleid. Das silberne Dress war zwar brav mit pinkfarbenem Stoff unterlegt – immerhin gilt seit letztem Jahr an der Croisette ein strenges Nackt-Verbot am roten Teppich –, war deshalb aber nicht weniger aufsehenerregend.

Brooks Nader sorgte mit Hingucker-Dekolleté und tollen Kurven für ein Blitzlichtgewitter in ...
Brooks Nader sorgte mit Hingucker-Dekolleté und tollen Kurven für ein Blitzlichtgewitter in Cannes.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Das Model posierte bei der Premiere von „Bitter Christmas“ für die Fotografen.
Das Model posierte bei der Premiere von „Bitter Christmas“ für die Fotografen.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Und schickte fleißig Küsschen in die Menge.
Und schickte fleißig Küsschen in die Menge.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Denn das Dress von Georges Chakra setzte die Wahnsinns-Kurven von Nader, die ohne ihren Freund Taron Egerton zur Premiere gekommen war, dank eines schulterfreien Korsett-Schnitts perfekt in Szene. Wow!

Da hatten selbst große Stars an diesem Abend das Nachsehen.

Heiße Red-Carpet-Konkurrenz
Und das, obwohl etwa Topmodel Helena Christensen in einem Spitzenkleid für tiefe Einblicke sorgte und mit diesem heißen Look nur knapp die strengen Roben-Regeln nicht brach.

Burlesque-Beauty Dita Von Teese konnte hingegen in Rosa und Schwarz punkten, während Schauspielerin Juliette Binoche im lässigen Hosenanzug für Blitzlichtgewitter sorgte.

Helena Christensen
Helena Christensen(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Dita Von Teese
Dita Von Teese(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Juliette Binoche
Juliette Binoche(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)

„Bitter Christmas“ ist ein spanischer Film unter der Regie von Pedro Almodóvar. Der Streifen rittert heuer bei den Filmfestspielen von Cannes um die Goldene Palme.

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