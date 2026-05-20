Brooks Nader sorgte für Kurven-Alarm in Cannes

„Baywatch“-Babe Brooks Nader hat am roten Teppich von Cannes für Kurven-Alarm gesorgt! Die Schönheit stahl mit ihrem Look am Dienstagabend selbst Topmodel Helena Christensen und Burlesque-Star Dita Von Teese die Show.
Die 29-Jährige wird dank ihrer „Baywatch“-Rolle schon längst als neue Pamela Anderson gefeiert – und das zurecht, wie die neuesten Bilder der Filmpremiere von „Bitter Christmas“ aus Cannes beweisen.
Züchtig, aber sexy!
Denn am Red Carpet präsentierte sich Brooks Nader in bester Sexbomben-Manier in einem figurbetonten Spitzenkleid. Das silberne Dress war zwar brav mit pinkfarbenem Stoff unterlegt – immerhin gilt seit letztem Jahr an der Croisette ein strenges Nackt-Verbot am roten Teppich –, war deshalb aber nicht weniger aufsehenerregend.
Denn das Dress von Georges Chakra setzte die Wahnsinns-Kurven von Nader, die ohne ihren Freund Taron Egerton zur Premiere gekommen war, dank eines schulterfreien Korsett-Schnitts perfekt in Szene. Wow!
Da hatten selbst große Stars an diesem Abend das Nachsehen.
Heiße Red-Carpet-Konkurrenz
Und das, obwohl etwa Topmodel Helena Christensen in einem Spitzenkleid für tiefe Einblicke sorgte und mit diesem heißen Look nur knapp die strengen Roben-Regeln nicht brach.
Burlesque-Beauty Dita Von Teese konnte hingegen in Rosa und Schwarz punkten, während Schauspielerin Juliette Binoche im lässigen Hosenanzug für Blitzlichtgewitter sorgte.
„Bitter Christmas“ ist ein spanischer Film unter der Regie von Pedro Almodóvar. Der Streifen rittert heuer bei den Filmfestspielen von Cannes um die Goldene Palme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.