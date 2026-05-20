Beladung zu hoch: Lkw demolierte Tunnel in Wien

Weil er mit einer deutlich zu hohen Beladung unterwegs war, beschädigte ein Lkw am Dienstag die Tunnel Kaisermühlen und Hirschstetten im Wiener Bezirk Donaustadt. Der 52-jährige Lenker wurde unter anderem wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung sowie wegen mehrfacher Fahrerflucht angezeigt.
Der mit einem Bagger beladene Lastwagen fuhr gegen 13.30 Uhr durch den Tunnel Kaisermühlen und beschädigte dabei über eine Länge von 300 Metern Tunneleinrichtungen an der Decke, wie Lampen und Verkabelungen.
Nachdem der Lkw im Tunnel Hirschstetten erneut eine Lampe demoliert hatte, senkte der Lenker die Mulde ab und zog sie an einem Ladehaken durch den Tunnel.
Lkw mit technischen Mängeln
Die Asfinag alarmierte die Polizei, die den Lenker beim Gewerbepark Stadlau anhielt. Der Serbe gab an, dass er wegen ein paar beschädigter Lampen nicht auf der Autobahn stehen bleiben wollte. Aufgrund technischer Mängel wurden die Kennzeichen vorläufig abgenommen.
Stau im Nachmittagsverkehr
Aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Nachmittagsverkehr.
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