Beladung zu hoch: Lkw demolierte Tunnel in Wien

Nachdem der Lkw im Tunnel Hirschstetten erneut eine Lampe demoliert hatte, senkte der Lenker die Mulde ab und zog sie an einem Ladehaken durch den Tunnel.

Lkw mit technischen Mängeln

Die Asfinag alarmierte die Polizei, die den Lenker beim Gewerbepark Stadlau anhielt. Der Serbe gab an, dass er wegen ein paar beschädigter Lampen nicht auf der Autobahn stehen bleiben wollte. Aufgrund technischer Mängel wurden die Kennzeichen vorläufig abgenommen.