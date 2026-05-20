Taucherdrama: Letzte vermisste Italiener geborgen

Nach dem Unglück wurde unter anderem die Frage diskutiert, ob alle Mitglieder der Gruppe über die erforderlichen Genehmigungen für einen Tauchgang in dieser Tiefe verfügten. Ein Regierungssprecher erklärte: „Möglicherweise waren nicht alle Genehmigungen gültig.“ Die Universität Genua betonte, der Tauchgang habe nicht zu einer von ihr genehmigten Forschungsmission gehört, sondern sei privat organisiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Rom leitete Ermittlungen zu den Todesfällen wegen Fahrlässigkeit ein.