Als Todes-Drohnen kamen, heulten keine Sirenen

17 laute Explosionen – aber kein Alarm

„Wir wachten gegen 04.10 Uhr morgens durch die Geräusche der Luftabwehr auf – ich schaute auf die Uhr. Es gab etwa 17 laute Explosionen, und drei davon direkt über unserem Haus. Die Katze stellte das ganze Fell auf. Mein Mann versicherte zunächst, dass es nur Donner sei – eine gute, naive Seele. Aber dann wurde klar, dass es solche Gewitter nicht gibt“, schildert eine weitere Einwohnerin. „In unserem Viertel heulte keine einzige Sirene — weder am Sonntag noch jetzt. Wir sind einfach durch das Getöse aufgewacht. Wir sind nicht nach draußen gegangen. Wir saßen zu Hause, im Flur, zwischen zwei Wänden. Unter meinen Bekannten gibt es, Gott sei Dank, keine Verletzten, aber alle sind sehr verängstigt. Ehrlich gesagt, wir haben davon schon mehr als genug. Man wünscht sich, dass auch die Führung des Landes endlich genug davon hat“, meint die Frau betroffen.