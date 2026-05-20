Inflation im Euroraum auf 3,0 Prozent gestiegen

Die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) findet am 11. Juni statt. Wenn sich der Konflikt in Nahost länger hinzieht und insbesondere die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz nicht wieder möglich ist, um Öl, aber auch Dünger und andere Chemikalien zu liefern, „führt kein Weg an einer Zinserhöhung vorbei“, sagte Österreichs Nationalbankgouverneur Martin Kocher am Dienstagabend in der ZiB2. Bis dahin seien es aber noch drei Wochen. Mittelfristige Stabilität der Preise sei die eine Aufgabe der EZB, „wenn wir glauben, dass zwei Prozent Inflation nicht erreichbar sind, dann muss eine Zinserhöhung kommen“.