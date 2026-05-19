Falkensteiner Camping im Strandbad legt bald los

Das Falkensteiner Camping am Wörthersee legt am 1. Juni los, da steigt der bekannte Tourismuskonzern bei der Campinganlage im Strandbad als neuer Pächter offiziell ein. 330 Stellplätze sind zu vergeben, das Rezeptionsgebäude ist neu.
Fünf Campingplätze in Kroatien und Österreich werden von Falkensteiner mittlerweile angeboten, auch Klagenfurt ist dabei. Der traditionelle Campingplatz am Metnitzstrand wird künftig von Falkensteiner Camping als Pachtbetrieb geführt und gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt weiterentwickelt. Ziel ist es, den Standort schrittweise zu modernisieren und als zeitgemäßes Angebot für Campinggäste, Familien und Erholungssuchende zu positionieren.
330 Stellplätze sind im Angebot
Der Platz verfügt über rund 330 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen, Campervans und Zelte. Seine Besonderheit liegt in der Kombination aus Urlaub am Wörthersee und unmittelbarer Stadtnähe. Durch die Kooperation mit dem Strandbad Klagenfurt erhalten Gäste direkten Zugang zum Wörthersee und profitieren gleichzeitig von einem umfassenden Freizeitangebot. Auch der Europapark, Minimundus sowie die Klagenfurter Innenstadt befinden sich in kurzer Distanz.
Falkensteiner setzt auf 27 Prachthotels und Camping
Zum Saisonstart präsentiert sich der Campingplatz bereits mit einem neuen Rezeptionsgebäude, das für eine moderne und klare Ankunftssituation sorgt. Bis zur Hauptsaison folgen weitere Neuerungen: eine neue Gastronomie, ein neuer Shop sowie ein neu gestalteter Kinderbereich mit Indoor und Outdoor Angeboten. Damit soll die Aufenthaltsqualität für Gäste spürbar erweitert werden. Erich Falkensteiner betreut mit der Falkensteiner-Michaeler-Gruppe 27 Hotels der gehobenen Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie, auch in Velden führt er das Luxushotel. Jetzt setzt er auch aufs Camping.
Camping hat sich in den letzten Jahren verändert
„Camping hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Viele Gäste suchen heute keine abgeschiedenen Plätze mehr, sondern Standorte, an denen Natur, Freizeit und Infrastruktur selbstverständlich zusammenkommen“, sagt Falkensteiner-Manager Gerald Haberauer. „Genau darin liegt die Stärke dieses Platzes. Der Wörthersee, die Nähe zur Stadt und die direkte Verbindung zum Strandbad schaffen ein Angebot, das in dieser Form selten ist. Unser Ziel ist es, den Standort behutsam weiterzuentwickeln und gleichzeitig seinen unkomplizierten Charakter zu bewahren.“
Neues Restaurant für alle Besucher offen
Für Gastronomie und Shop wurde mit Manuel Wutscher ein neuer Partner gewonnen. Das Restaurant soll zur Hauptsaison ganztägig geöffnet sein und Frühstück, Mittagessen sowie Abendessen anbieten. „Unsere drei Strandbäder in der Ostbucht gehören zu den beliebtesten Treffpunkten im sommerlichen Klagenfurt. Mit der Weiterentwicklung unseres Campingplatzes entsteht ein Angebot, das Klagenfurt touristisch stärkt. Uns ist es wichtig, dass das neuerrichtete Restaurant nicht nur Campinggästen, sondern allen Besuchern offensteht“, betont Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.
80.000 Nächtigungen im Vorjahr
Auch Bürgermeister Christian Scheider als Eigentümervertreter zeigt sich zufrieden: „Der Wörthersee und seine Freizeitangebote sind ein wesentlicher Teil der Lebensqualität und der touristischen Identität Klagenfurts. Es freut mich, dass dieser Standort gemeinsam mit starken Partnern weiterentwickelt wird und damit sowohl für unsere Gäste als auch für die Klagenfurter deutlich an Qualität gewinnt.“
Auch neues Sanitärgebäude wird errichtet
Die aktuelle Saison markiert den Beginn einer umfassenderen Weiterentwicklung des Standorts. Bereits für das kommende Jahr sind zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Sanitärgebäude vorgesehen. Damit soll der Falkensteiner Camping Wörthersee langfristig als moderner Campingplatz positioniert werden. Nächstes Jahr geht auch der Betrieb am Hafnersee los.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.