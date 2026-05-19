Falkensteiner Camping im Strandbad legt bald los

Falkensteiner setzt auf 27 Prachthotels und Camping

Zum Saisonstart präsentiert sich der Campingplatz bereits mit einem neuen Rezeptionsgebäude, das für eine moderne und klare Ankunftssituation sorgt. Bis zur Hauptsaison folgen weitere Neuerungen: eine neue Gastronomie, ein neuer Shop sowie ein neu gestalteter Kinderbereich mit Indoor und Outdoor Angeboten. Damit soll die Aufenthaltsqualität für Gäste spürbar erweitert werden. Erich Falkensteiner betreut mit der Falkensteiner-Michaeler-Gruppe 27 Hotels der gehobenen Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie, auch in Velden führt er das Luxushotel. Jetzt setzt er auch aufs Camping.