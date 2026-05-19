Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vieles wird neu

Falkensteiner Camping im Strandbad legt bald los

Kärnten
19.05.2026 13:00
Die Camping-Anlage hatte im Vorjahr 80.000 Besucher.
Die Camping-Anlage hatte im Vorjahr 80.000 Besucher.(Bild: Falkensteiner Camping)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Das Falkensteiner Camping am Wörthersee legt am 1. Juni los, da steigt der bekannte Tourismuskonzern bei der Campinganlage im Strandbad als neuer Pächter offiziell ein. 330 Stellplätze sind zu vergeben, das Rezeptionsgebäude ist neu.

0 Kommentare

Fünf Campingplätze in Kroatien und Österreich werden von Falkensteiner mittlerweile angeboten, auch Klagenfurt ist dabei. Der traditionelle Campingplatz am Metnitzstrand wird künftig von Falkensteiner Camping als Pachtbetrieb geführt und gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt weiterentwickelt. Ziel ist es, den Standort schrittweise zu modernisieren und als zeitgemäßes Angebot für Campinggäste, Familien und Erholungssuchende zu positionieren.

Auch die Kinder haben am Campingplatz Spaß.
Auch die Kinder haben am Campingplatz Spaß.(Bild: Falkensteiner Camping)
330 Stellplätze gibt es im Strandbad.
330 Stellplätze gibt es im Strandbad.(Bild: Falkensteiner Camping)
Ab 1.Juni steigt Falkensteiner bei der Camping-Anlage als Pächter ein.
Ab 1.Juni steigt Falkensteiner bei der Camping-Anlage als Pächter ein.(Bild: Falkensteiner Camping)

330 Stellplätze sind im Angebot
Der Platz verfügt über rund 330 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen, Campervans und Zelte. Seine Besonderheit liegt in der Kombination aus Urlaub am Wörthersee und unmittelbarer Stadtnähe. Durch die Kooperation mit dem Strandbad Klagenfurt erhalten Gäste direkten Zugang zum Wörthersee und profitieren gleichzeitig von einem umfassenden Freizeitangebot. Auch der Europapark, Minimundus sowie die Klagenfurter Innenstadt befinden sich in kurzer Distanz.

Falkensteiner setzt auf 27 Prachthotels und Camping
Zum Saisonstart präsentiert sich der Campingplatz bereits mit einem neuen Rezeptionsgebäude, das für eine moderne und klare Ankunftssituation sorgt. Bis zur Hauptsaison folgen weitere Neuerungen: eine neue Gastronomie, ein neuer Shop sowie ein neu gestalteter Kinderbereich mit Indoor und Outdoor Angeboten. Damit soll die Aufenthaltsqualität für Gäste spürbar erweitert werden. Erich Falkensteiner betreut mit der Falkensteiner-Michaeler-Gruppe 27 Hotels der gehobenen Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie, auch in Velden führt er das Luxushotel. Jetzt setzt er auch aufs Camping.

Erich Falkensteiner vorm Schlosshotel in Velden. Jetzt hat er auch eine Camping-Anlage in ...
Erich Falkensteiner vorm Schlosshotel in Velden. Jetzt hat er auch eine Camping-Anlage in Klagenfurt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Camping hat sich in den letzten Jahren verändert
„Camping hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Viele Gäste suchen heute keine abgeschiedenen Plätze mehr, sondern Standorte, an denen Natur, Freizeit und Infrastruktur selbstverständlich zusammenkommen“, sagt Falkensteiner-Manager Gerald Haberauer. „Genau darin liegt die Stärke dieses Platzes. Der Wörthersee, die Nähe zur Stadt und die direkte Verbindung zum Strandbad schaffen ein Angebot, das in dieser Form selten ist. Unser Ziel ist es, den Standort behutsam weiterzuentwickeln und gleichzeitig seinen unkomplizierten Charakter zu bewahren.“

Neues Restaurant für alle Besucher offen
Für Gastronomie und Shop wurde mit Manuel Wutscher ein neuer Partner gewonnen. Das Restaurant soll zur Hauptsaison ganztägig geöffnet sein und Frühstück, Mittagessen sowie Abendessen anbieten. „Unsere drei Strandbäder in der Ostbucht gehören zu den beliebtesten Treffpunkten im sommerlichen Klagenfurt. Mit der Weiterentwicklung unseres Campingplatzes entsteht ein Angebot, das Klagenfurt touristisch stärkt. Uns ist es wichtig, dass das neuerrichtete Restaurant nicht nur Campinggästen, sondern allen Besuchern offensteht“, betont Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.

80.000 Nächtigungen im Vorjahr
Auch Bürgermeister Christian Scheider als Eigentümervertreter zeigt sich zufrieden: „Der Wörthersee und seine Freizeitangebote sind ein wesentlicher Teil der Lebensqualität und der touristischen Identität Klagenfurts. Es freut mich, dass dieser Standort gemeinsam mit starken Partnern weiterentwickelt wird und damit sowohl für unsere Gäste als auch für die Klagenfurter deutlich an Qualität gewinnt.“

Auch neues Sanitärgebäude wird errichtet
Die aktuelle Saison markiert den Beginn einer umfassenderen Weiterentwicklung des Standorts. Bereits für das kommende Jahr sind zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Sanitärgebäude vorgesehen. Damit soll der Falkensteiner Camping Wörthersee langfristig als moderner Campingplatz positioniert werden. Nächstes Jahr geht auch der Betrieb am Hafnersee los.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
19.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.525 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.221 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
82.400 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1539 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
744 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
742 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Kärnten
Schrecklicher Fund
Katzen miauten aus Plastiksack: Ein Kätzchen tot!
Vieles wird neu
Falkensteiner Camping im Strandbad legt bald los
„Krone“-Wunschkonzert
Seien Sie bei diesen Schlagergrößen live dabei
1000 Trassenkilometer
Stadt zeigt Fernwärmenetz anhand Wohnbauprojekt
Sport Tv Logo
Nach Crash am Platz
Künstlicher Tiefschlaf! So geht‘s dem Fußballer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf