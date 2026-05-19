Spritpreise bei kleineren Tankstellen günstiger

Die Spritpreisbremse könnte aber dazu führen, dass auch unabhängige Betreiber ihre Preise erhöhen, sagte BWB-Chefin Natalie Harsdorf. Ihre Sorge sei, dass der Markteingriff „langfristig genau das Gegenteil erwirkt von dem, was man eigentlich will“. Es helfe auch nicht, kleine Tankstellen von der Verordnung auszunehmen, denn sie müssten beim Preis dennoch mitziehen. „Wenn wir damit die kleineren und mittleren Tankstellen aus dem Markt drängen, die vom Kapital nicht so aufgestellt sind, wie die vertikal integrierten, würde das die Wettbewerbsstruktur schädigen“, sagte die Kartellrechtsexpertin. In der Vergangenheit sei immer wieder beobachtet worden, dass die nicht vertikal integrierten Tankstellen die Preise nach unten gedrückt hätten.