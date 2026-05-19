Meghan zeigt geheime Hochzeitsfotos mit Harry

Acht Jahre nach der Traumhochzeit mit Prinz Harry sorgt Meghan Markle jetzt für Aufregung bei ihren Fans: Die Herzogin von Sussex veröffentlichte überraschend mehrere bisher unbekannte Bilder von ihrem großen Tag in Windsor – darunter intime Aufnahmen hinter den Kulissen samt eines leidenschaftlichen Kusses.
An ihrem achten Hochzeitstag mit Prinz Harry teilte Meghan Markle eine kleine Auswahl persönlicher Erinnerungen an den 19. Mai 2018.
Die neuen Fotos zeigen nicht nur romantische Szenen aus der Hochzeitsfeier, sondern auch bislang unveröffentlichte Eindrücke aus der berühmten St George’s Chapel auf Schloss Windsor.
In diesem Post teilt Meghan Bilder aus der Kirche:
Besonders Fans der royalen Traumhochzeit dürften sich über die seltenen Bilder freuen: Einige Aufnahmen zeigen dekorierte Bereiche der Kapelle, andere geben intime Einblicke hinter die Kulissen der Feierlichkeiten.
Rückblick auf eine Hochzeit, die Geschichte schrieb
Die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry galt weltweit als eines der größten Medienereignisse des Jahres 2018. Millionen Menschen verfolgten damals live, wie der britische Royal und die ehemalige Schauspielerin sich in Windsor das Jawort gaben.
In diesem Post zeigt Meghan Bilder des Hochzeitstanzes und die leidenschaftliche Küsserei danach – aber Achtung: dafür muss man sich erst durchs Karussell swipen, bis diese Szenen auftauchen:
Auch acht Jahre später faszinieren Harry und Meghan weltweit – trotz ihres Rückzugs aus dem Königshaus und ihres Lebens in Kalifornien mit Archie und Lilibet.
Royaler Paukenschlag 2020
Mit Sohn Archie begann 2019 nicht nur ihr Familienglück, sondern auch der Weg raus aus dem Palast. Der Druck durch Royals und Boulevardmedien wurde immer größer, Meghan fühlte sich isoliert, Harry zunehmend unglücklich.
Zum 7. Geburtstag von Sohn Archie zeigte Meghan diese Bilder:
2020 folgte schließlich der royale Paukenschlag: Harry und Meghan traten als „Senior Royals“ zurück und wanderten erst nach Kanada, später in die USA aus. Der „Megxit“ wurde zu einem der größten Brüche in der Geschichte der Windsors – ausgelöst vom Wunsch nach mehr Freiheit und einem normalen Leben für ihre Kinder.
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