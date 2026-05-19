Verschwand aus Klinik
D: Polizei sucht nach Säugling in Lebensgefahr
In der deutschen Stadt Duisburg sucht die Polizei nach einem Baby, das sich in Lebensgefahr befinden könnte. Die Mutter dürfte den sechs Monate alten Buben vermutlich aus dem Spital mitgenommen haben, obwohl er ärztliche Hilfe benötigte.
Wie die Polizei bekannt gab, war der Säugling in der Helios St. Johannes-Klinik wegen einer Erkrankung notärztlich behandelt worden, als eine Frau – mutmaßlich die 31-jährige Mutter – mitten in der Nacht ohne Absprache mit ihm verschwand.
Wegen des Gesundheitszustands des Buben geht die Polizei von Lebensgefahr aus. Die Suche nach Mutter und Kind läuft auf Hochtouren.
Schon um 2 Uhr nachts kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, das Spital wurde abgesucht und die Wohnadresse überprüft. Inzwischen bereitet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.