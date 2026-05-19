Für Sexspiel „Räuber“ bestellt, die nun einsitzen

Nicht „nur“ die PS5 eingepackt

Als Dritter kommt der Mandant von Anwalt Sascha Flatz ins Spiel. „Mein Mandant wurde angerufen und es wurde ihm gesagt, dass es da einen ,crazy Typen‘ gebe, der überfallen werden möchte. Und ob er mitmachen will.“ Dieser habe dann bei dem Sexspiel die Rolle des „Räubers“ eingenommen. Maskiert kam er in die Wohnung, gab der Frau ein Messer, das diese daraufhin dem gefesselten Opfer an die Schläfe hielt. Dann sammelten die bestellten Räuber nicht nur die PS5 ein – sie nahmen auch den Computer, ein Handy, Medikamente, Spritzen und die Geldbörse mit, ließen ihr Opfer mit gebrochener Nase und Platzwunde gefesselt in der Wohnung zurück. Im Oktober klickten dafür für das Trio die Handschellen.