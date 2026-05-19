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Als VIP in Cannes

So feierten unsere „Krone“-Gewinner in Cannes!

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19.05.2026 13:10
Porträt von krone.at
Von krone.at

Johannes Stockinger und Freundin Elena waren die glücklichen Gewinner des „Krone“-Gewinnspiels, bei welchem wir eine Person inkl. Begleitung zur exklusiven und begehrten Magnum-Party am Strand der Croisette im Nobelort Cannes schickten. Wer alles vor Ort war und wie unsere „Krone“-Gewinner die Party erlebten, erfahren Sie hier. 

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Am 14. Mai veranstaltete Magnum die jährliche Party an der Croisette in Cannes. Im Anschluss an die erste Modenschau der Premium-Eismarke, mit der die „House of Magnum“-Collection vorgestellt wurde, folgten internationale Celebrities und weitere Gäste der Einladung. Neben Law Roach und Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry Samuel feierten aus Österreich unter anderem Jedermann Darsteller Philipp Hochmair & Anna Strigl mit. 

So feierten die „Krone“-Gewinner
Mit dabei waren auch unsere glücklichen Gewinner Johannes und Elena, die einen Tag in Cannes neben den Stars und Sternchen verbrachten und das Feeling der parallel stattfindenden Filmfestspiele in Cannes zusätzlich miterleben konnten. 

Jedermann Darsteller Phillip Hochmair mit „Krone“-Gewinner Johannes.
Jedermann Darsteller Phillip Hochmair mit „Krone“-Gewinner Johannes.(Bild: zVg)
Germanys Nex Topmodel aus dem Jahr 2014 Stefanie Giesinger feierte zusammen mit ...
Germanys Nex Topmodel aus dem Jahr 2014 Stefanie Giesinger feierte zusammen mit „Krone“-Gewinnerin Elena.(Bild: zVg)
Auch Society Sternchen Anna Strigl war dabei.
Auch Society Sternchen Anna Strigl war dabei.(Bild: zVg)

Nach dem trubelreichen Tag an der Cote d‘Azur ging es dann in das nahegelegene Hotel nahe der Croisette um sich von dem ganzen Stress zu erholen, bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach Wien ging. 

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