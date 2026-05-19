So feierten unsere „Krone“-Gewinner in Cannes!

Am 14. Mai veranstaltete Magnum die jährliche Party an der Croisette in Cannes. Im Anschluss an die erste Modenschau der Premium-Eismarke, mit der die „House of Magnum“-Collection vorgestellt wurde, folgten internationale Celebrities und weitere Gäste der Einladung. Neben Law Roach und Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry Samuel feierten aus Österreich unter anderem Jedermann Darsteller Philipp Hochmair & Anna Strigl mit.