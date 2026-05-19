K.-o.-Tropfen: Ruf nach härterem Durchgreifen

Disoski verweist darauf, dass Deutschland bereits gesetzliche Verschärfungen beschlossen habe. Deutschland hat im November 2025 strengere Regeln für GBL und BDO eingeführt. Der Verkauf, die Herstellung und der Handel mit diesen Stoffen wurden verboten, wenn sie einen Anteil von mehr als 20 Prozent enthalten. Auch der illegale Handel wird nun bestraft. Damit soll verhindert werden, dass diese Stoffe missbräuchlich – etwa als K.-o.-Tropfen – verwendet werden. Österreich hinke hier hinterher. Neben strengeren Regeln fordert sie auch bessere statistische Erfassung, verpflichtende Schulungen für Polizei und Ermittlungsbehörden, standardisierte Spurensicherung sowie den Ausbau von Gewaltambulanzen.„Es reicht nicht, Frauen zu sagen, sie sollen besser auf ihr Getränk aufpassen. Verantwortung tragen die Täter – und der Staat hat die Verantwortung, wirksame Schutzmaßnahmen zu schaffen“, betont Disoski.