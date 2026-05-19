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Schrecklicher Fund

Katzen miauten aus Plastiksack: Ein Tier ist tot!

Kärnten
19.05.2026 13:26
Grausames musste diese Katze und ihre drei Jungen miterleben. Eines ihrer Babys überlebte die ...
Grausames musste diese Katze und ihre drei Jungen miterleben. Eines ihrer Babys überlebte die grausame Tat nicht.(Bild: Tierheim Villach)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Einen schrecklichen Fund mussten, wie berichtet, Spaziergänger in Kärnten machen. In einem verschlossenen Plastiksack wurden vier Katzen gefunden. Eine der Samtpfoten überlebte den Vorfall leider nicht ...

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Die Spaziergänger befreiten die Katzenmama und drei junge Kätzchen aus dem Plastiksack und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Katzenmutter lief dabei weg, die drei Kitten wurden schnell ins Tierheim Villach gebracht. „Zum Glück konnte auch die Mutter mit einer Lebendfalle eingefangen und schnell zu den Babys gebracht werden“, erklärt eine Mitarbeiterin. 

„Baby war zu schwach“
Doch für ein Kätzchen kam jede Hilfe zu spät. „Ein Baby schaffte es nicht, war zu schwach, überlebte den schrecklichen Vorfall leider nicht“, teilt die Mitarbeiterin die traurige Nachricht mit. 

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Die beiden anderen Jungen werden von ihrer Mutter versorgt und befinden sich im Tierheim Villach in Sicherheit. Ermittlungen gegen unbekannte Täter werden geführt. 

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