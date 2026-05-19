Katzen miauten aus Plastiksack: Ein Tier ist tot!

Einen schrecklichen Fund mussten, wie berichtet, Spaziergänger in Kärnten machen. In einem verschlossenen Plastiksack wurden vier Katzen gefunden. Eine der Samtpfoten überlebte den Vorfall leider nicht ...
Die Spaziergänger befreiten die Katzenmama und drei junge Kätzchen aus dem Plastiksack und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Katzenmutter lief dabei weg, die drei Kitten wurden schnell ins Tierheim Villach gebracht. „Zum Glück konnte auch die Mutter mit einer Lebendfalle eingefangen und schnell zu den Babys gebracht werden“, erklärt eine Mitarbeiterin.
„Baby war zu schwach“
Doch für ein Kätzchen kam jede Hilfe zu spät. „Ein Baby schaffte es nicht, war zu schwach, überlebte den schrecklichen Vorfall leider nicht“, teilt die Mitarbeiterin die traurige Nachricht mit.
Die beiden anderen Jungen werden von ihrer Mutter versorgt und befinden sich im Tierheim Villach in Sicherheit. Ermittlungen gegen unbekannte Täter werden geführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.