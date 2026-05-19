Katzen miauten aus Plastiksack: Ein Tier ist tot!

Die Spaziergänger befreiten die Katzenmama und drei junge Kätzchen aus dem Plastiksack und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Katzenmutter lief dabei weg, die drei Kitten wurden schnell ins Tierheim Villach gebracht. „Zum Glück konnte auch die Mutter mit einer Lebendfalle eingefangen und schnell zu den Babys gebracht werden“, erklärt eine Mitarbeiterin.