NATO-Jets schießen Drohne über Estland ab

Die Flugraumüberwachung des Landes habe am Dienstag von den lettischen Kollegen einen „Hinweis“ erhalten und daraufhin habe man rasch reagieren können, führte Pevkur im öffentlich-rechtlichen Sender ERR aus. Rumänische F-16-Jets hätten die Drohne über dem Vortsjärv-See im Süden des Landes vom Himmel geholt. Sie stürzte demnach in einem sumpfigen Gebiet ab, die Suche dauere noch an. Die estnische Sicherheitspolizei leite die Ermittlungen. Über Schäden oder Verletzte gebe es derzeit keine Meldungen, hieß es.