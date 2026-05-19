Offenbar aus Ukraine
NATO-Jets schießen Drohne über Estland ab
Zuletzt haben sich Zwischenfälle mit Drohnen in den baltischen Staaten gehäuft. In Lettland brachte ein auf ein Öllager abgestürztes umbenanntes Fluggerät sogar die Regierung zu Sturz. Nun ist über Estland eine Drohne abgeschossen worden.
Bisher liegt zu dem Zwischenfall keine Stellungnahme seitens der NATO vor. Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur erklärte gegenüber der Nachrichtenseite „Delfi“, dass es sich offenbar um eine Drohne ukrainischen Ursprungs gehandelt habe.
Die Flugraumüberwachung des Landes habe am Dienstag von den lettischen Kollegen einen „Hinweis“ erhalten und daraufhin habe man rasch reagieren können, führte Pevkur im öffentlich-rechtlichen Sender ERR aus. Rumänische F-16-Jets hätten die Drohne über dem Vortsjärv-See im Süden des Landes vom Himmel geholt. Sie stürzte demnach in einem sumpfigen Gebiet ab, die Suche dauere noch an. Die estnische Sicherheitspolizei leite die Ermittlungen. Über Schäden oder Verletzte gebe es derzeit keine Meldungen, hieß es.
Selenskyj hebt Erfolge ukrainischer Drohnenangriffe hervor
Dass offenbar vom richtigen Kurs abgekommene ukrainische bzw. russische Drohnen immer wieder in NATO-Staaten abstürzen, hat auch damit zu tun, dass die beiden Kriegsparteien ihre Drohnenangriffe intensiviert haben. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj betonte am Montagabend die Wirkung der jüngsten Angriffe gegen Ziele in Russland. „Wir schicken den russischen Angriffskrieg zurück nach Hause, an den einzigen Ort, von dem aus der Krieg gekommen ist“, sagte er am Montag in seiner abendlichen Videoansprache.
„Früher war es ein Ereignis, wenn Dutzende ukrainischer Drohnen Russland angriffen, doch heute sind Hunderte unserer weitreichenden Angriffe täglich keine Sensation mehr, aber immer eine erfreuliche Nachricht, eine nützliche Nachricht.“ Auch die Erfolge dieser ukrainischen Angriffe vor allem gegen die russische Infrastruktur, in erster Linie gegen die Erdölförderung und -verarbeitung, blieben nach Selenskyj Worten nicht aus. Mit den teilweise dadurch entstandenen Löchern im russischen Staatshaushalt werde Russland allmählich gezwungen, den Krieg zu beenden, meinte Selenskyj.
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